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Beyaz Saray: Rus enerjisine yönelik yaptırımlar masada
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02 Mart 2022 Çarşamba 18:02:00 - Güncelleme:02 Mart 2022 Çarşamba 18:02:00

Beyaz Saray: Rus enerjisine yönelik yaptırımlar masada

Kaynak: AA

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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'ya yönelik yaptırımlar kapsamında, bu ülkenin enerji sektörünü hedef alma seçeneğinin masada olduğunu açıkladı.

MSNBC televizyonuna konuk olan Psaki, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rus ekonomisini hedef aldıkları yaptırımlara ilişkin açıklamada bulundu.

Psaki, ABD'nin ve Batı ülkelerinin Rusya'nın enerji sektörünü hedef alan yaptırımlar uygulayıp uygulamayacağının sorulması üzerine, "Buna son derece açığız. Bu konuyu düşünüyoruz. Bu seçenek masada ancak bunun etkilerini bir ölçüp tartmamız lazım." ifadesini kullandı.

CNN'e yaptığı açıklamada da enerji sektörüne yönelik yaptırımların masada olduğunu vurgulayan Psaki, "Bu yaptırımların küresel enerji piyasalarına ve Amerikan halkının enerji ödemelerine etkilerini en aza indirgemek istiyoruz. Kendimizi değil Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rus ekonomisini yaralamaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.MSNBC televizyonuna konuk olan Psaki, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rus ekonomisini hedef aldıkları yaptırımlara ilişkin açıklamada bulundu.

Psaki, ABD'nin ve Batı ülkelerinin Rusya'nın enerji sektörünü hedef alan yaptırımlar uygulayıp uygulamayacağının sorulması üzerine, "Buna son derece açığız. Bu konuyu düşünüyoruz. Bu seçenek masada ancak bunun etkilerini bir ölçüp tartmamız lazım." ifadesini kullandı.

CNN'e yaptığı açıklamada da enerji sektörüne yönelik yaptırımların masada olduğunu vurgulayan Psaki, "Bu yaptırımların küresel enerji piyasalarına ve Amerikan halkının enerji ödemelerine etkilerini en aza indirgemek istiyoruz. Kendimizi değil Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rus ekonomisini yaralamaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : ABD Vladimir Putin Rusya
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