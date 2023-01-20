Beyaz Saray, Kuzey Kore'nin Rusya'yı desteklediğine dair istihbari bilgileri paylaştı

Beyaz Saray, Kuzey Kore'nin Wagner grubuna silah sevkiyatına ait fotoğraflar ile Pyongyang'ın, Rusya'yı desteklediğine dair istihbari bilgileri paylaştı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın toplantısında, Yevgeny Prigozhin liderliğindeki Rus paralı askeri grubunu, ABD Hazine Bakanlığının "ciddi bir uluslararası suç örgütü" olarak tanıyacağını bildirdi.

Kirby, Rusya Savunma Bakanlığı ile Wagner grubu arasında anlaşmazlıklar olduğunu öne sürerek, Wagner grubunun sahada merkezi bir güç haline geldiğini söyledi.