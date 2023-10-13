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13 Ekim 2023 Cuma 16:43:00 - Güncelleme:13 Ekim 2023 Cuma 16:43:00

Beyaz Saray: İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki 1 milyon sivile 24 saat tanıması zor iş

Kaynak: AA

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Beyaz Saray, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan 1 milyon Filistinliye bölgeyi terk etmeleri için 24 saat süre tanımasını "zor iş" olarak nitelendirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, MSNBC Televizyonu'nda yaptığı konuşmada, İsrail ordusunun sivilleri Hamas'tan ayırarak daha fazla sivil kaybın önüne geçmek amacında olduğunu belirterek, "Kısa bir süre içinde hareket ettirmek için çok sayıda insan" dedi.

Kirby, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki 1 milyon kişiye bölgeyi terk etmeleri için 24 saat süre tanımasına ilişkin, "Bombalamaların ve saldırıların sürmesi ve nüfus yoğunluğu nedeniyle zor bir iş olacak. Buradaki zorluğun farkındayız." ifadelerini kullandı.

Filistinlilerin Gazze'yi terk etme imkanına sahip olduğunu görmek istediklerine ancak durumun böyle olmadığına dikkati çeken Kirby, "Bu yüzden İsrailliler ve Mısırlılarla da bu konuda çalışmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Ayrıca, Kirby, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in İsrail'e daha fazla askeri destek açıklaması yapacağını sözlerine ekledi.

Etiketler : BEYAZ SARAY ABD İSRAİL FİLİSTİN GAZZE
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