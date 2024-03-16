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Beyaz Saray, Hamas'ın yeni ateşkes önerisini "ihtiyatlı iyimserlikle" karşıladı
16 Mart 2024 Cumartesi 08:00:00 - Güncelleme:16 Mart 2024 Cumartesi 08:00:00

Beyaz Saray, Hamas'ın yeni ateşkes önerisini "ihtiyatlı iyimserlikle" karşıladı

Kaynak: AA

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ABD yönetimi, Hamas'ın yeni sunduğu ateşkes önerisini "ihtiyatlı bir iyimserlikle" karşıladığını ve söz konusu önerinin kendi üzerinde çalıştıkları taslakla uyumluluk gösterdiğini bildirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, günlük basın brifinginde Gazze'deki son durumu basın mensuplarına değerlendirdi.

Kirby, Hamas'ın sunduğu güncel ateşkes önerisini "Bu öneri, bizim üzerinde son birkaç aydır çalıştığımız anlaşmanın sınırları içinde." sözleriyle yorumladı.

Katar'a giden başka bir delegasyonun da olduğunu ve geçici ateşkes için çabaların yoğunlaştığını vurgulayan Kirby, bunun memnuniyet verici olduğunu ve bir an önce ateşkese varılmasını umduklarını belirtti.

"Bu süreç olumlu bir yönde seyrederken ihtiyatlı iyimseriz ancak iş bitti anlamına gelmiyor, sonuna kadar sürecin içinde olmalıyız." ifadesini kullanan Kirby, ateşkes anlaşmasına varılmasıyla rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'ye acil insani yardımların girmesinin mümkün olacağını ifade etti.

BLİNKEN'DAN ATEŞKESLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da İsrail ile Hamas'ın sundukları ateşkes önerileri arasındaki farkı kapatabilmek için yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi.

Avusturyalı mevkidaşı Alexander Schallenberg ile Viyana'da görüşen Blinken, Gazze'deki krize ve ateşkes sürecine ilişkin, "İsrail, Katar ve Mısır ile aradaki boşluğun kapatılması ve bir anlaşmaya varılması için yoğun şekilde çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Hamas'ın, Gazze'de ateşkes için arabuluculara sunduğu teklifin, her biri 6 hafta sürecek 3 aşamadan oluştuğu belirtilmişti.

Etiketler : abd beyaz saray gazze hamas ateşkes
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