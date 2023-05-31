Beyaz Saray'dan bir 'Türkiye' açıklaması daha

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Türkiye'ye F-16 satışına yönelik desteğinde uzun süredir net olduğunu belirterek İsveç'in NATO'ya üyeliğinin bunun bir koşulu olmadığını ifade etti.

Jean-Pierre, günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sözcü Jean-Pierre, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde Biden'ın, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılımını onaylaması yönündeki güçlü temennisini gündeme getirdiğini aktardı.

Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya katılımını onaylamasının, ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışı için bir koşul olmadığını vurgulayan Jean-Pierre, "Bu podyumdan birçok kez duyduğunuz üzere Başkan Biden, NATO'nun müşterek çalışabilirliğini kolaylaştırmasına yardımcı olması kapsamında Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin desteğinde uzun süredir net." diye konuştu.

Jean-Pierre, Kongrenin de silah satışlarındaki rolüne işaret etti.

BİR AÇIKLAMA DA ABD DIŞİŞLERİ BAKANI BLINKEN'DAN GELMİŞTİ

Blinken şunları ifade etmişti:

"İsveç'in NATO üyeliği ve F-16'lar farklı konular. Ancak her ikisi de bizim kanaatimize göre, Avrupa güvenliği için hayati öneme sahiptir. Bu nedenle hem Türkiye'yi hem de Macaristan'ı, İsveç'in NATO'ya katılımını mümkün olan en kısa sürede onaylamaya çağırıyoruz. İsveç'in artık hazır olması için daha fazla zamana gerek yok. Yönetimimiz, F-16'larla ilgili olarak çok netti. Türkiye'nin NATO ittifakının kritik bir üyesi olarak F-16'lara sahip olmasının, İttifakın en yüksek standartlarında faaliyet göstermesi ve diğer tüm müttefiklerle tamamen birlikte çalışabilir olması için önemli olduğuna inanıyoruz. Bu, ABD'nin çıkarınadır ve bu nedenle bunu gündeme getirdik.

Biz, iki konuyu ilişkilendirmediğimiz halde, biz derken Biden yönetimini kastediyorum, bazı Kongre üyelerinin İsveç'in NATO'ya katılımını F-16'lardaki ilerlemeye bağladığı da aynı derecede doğru. Kongre tamamen eşit ve bağımsız bir hükûmet organıdır. Bu tür kararlarda onların sesi ve oyları elbette kritik öneme sahiptir. Ama bizim açımızdan her ikisi de mümkün olan en kısa sürede ilerlemelidir."