  • BIST
    1459.57
  • Dolar
    8,3672
  • Euro
    10,2340
  • Altın
    502,2970
İstanbul
14 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Beyaz Saray: Belarus rejiminin gazetecilere yönelik taciz ve keyfi tutuklamalarını kınıyoruz
Türkiye'de vaka sayısı 8 binin altında
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 28 milyon 65 bin 684 oldu
PKK/YPG'li bir terörist Kilis'te Suriye sınırında yakalandı
Bayraktar TB2 SİHA'lar Avrupa Birliği semalarında uçacak
İmzalar atıldı: Türkiye, Polonya'ya 24 SİHA ihraç edecek
Bakan Koca: 1 milyondan fazla sağlık çalışanımızı 45 günde aşılamayı başardık
İsrail polisi: İki haftada İsrail vatandaşı 1550 Filistinli gözaltına alındı
DSÖ'den 'Salgında başa dönebiliriz' uyarısı
MİT ve TSK'dan müthiş operasyon!
Dünyanın En Büyük Proje Yarışmasından Türk Öğrencimize Büyük Ödül
Türkiye'nin Libya desteği Avrupa için korkutucu
T3 Vakfı'ndan teknolojinin milli takımlarına uluslararası destek
Koronavirüsü bir dakikada tespit eden nefes testi Singapur'da onaylandı
Taksim'deki cami Başkan Erdoğan'ın katılımıyla cuma günü açılacak
Hedefi açıkladı! "Türkiye ve Rusya ilişkilerini ileriye taşıyacağız"
Bakan Dönmez'den flaş açıklama: Haziran'ı bekleyelim
Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti... Yarın başlıyor
YouTube'dan tepki çeken reklam adımı
Deprem korkusuyla mucit oldu
Doktor tavsiyesiyle girdiği havuzdan rekorla çıktı
RESİM YAPARKEN GÖRME ENGELİ KALKIYOR
32 yıldır eşine kuaförlük yapıyor
İlk başrol heyecanı
24 Mayıs 2021 Pazartesi 20:43:00 - Güncelleme:24 Mayıs 2021 Pazartesi 20:43:00

Beyaz Saray: Belarus rejiminin gazetecilere yönelik taciz ve keyfi tutuklamalarını kınıyoruz

ABONE OL

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Belarus'ta Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko yönetiminin gazetecilere yönelik eylemlerini kınadıklarını söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Belarus'ta Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko yönetiminin gazetecilere yönelik eylemlerini kınadıklarını söyledi.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Atina-Vilnius seferini yapan bir yolcu uçağının "zorla" başkent Minsk'e indirilmesi ve uçakta bulunan Belaruslu muhalif bir gazetecinin gözaltına alınmasına ilişkin soruları yanıtladı.

ABD merkezli hava yollarının Belarus üzerinde uçuşlarının güvenli olup olmayacağının sorulması üzerine Psaki, "Bu konuda bir güncelleme yapılmadı." dedi.

Biden'ın Belarus'taki son durum hakkında bilgilendirildiğini aktaran Psaki, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Dışişleri Bakanı'nın Rus mevkidaşları ile görüşmelerinde bu konuyu gündeme getirdiğini aktardı.

Psaki, "Lukaşenko rejiminin, sadece işlerini yapan gazetecilere yönelik tacizleri ve keyfi tutuklamalarını kınıyoruz. İki AB üyesi arasındaki bir uçuşu, bariz bir şekilde gazetecileri gözaltına almak amacıyla kendi ülkesine yönlendirmek şok edici bir davranıştı. Bu eylem, Lukaşenko rejiminin uluslararası barış ve güvenliğe karşı utanmaz bir hakaretidir." ifadesini kullandı.

Uçak olayıyla ilgili acil bir şekilde şeffaf ve güvenilir bir soruşturma talep ettiklerini belirten Psaki, bu konuda NATO ve AB müttefikleri ile iletişim halinde olduklarını bildirdi.

Psaki, Ryanair meselesinin Biden yönetimi tarafından "uçak kaçırılması" olarak nitelendirilip nitelendirilmediğinin sorulması üzerine, "Bunun uluslararası toplum tarafından tepki çekmesi dışında şu anda bir tanımlama kullanamayız." dedi.

- Rusya ile görüşmenin yeri ve zamanı henüz açıklanmayacak

ABD Başkanı Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılması planlanan görüşmeye ilişkin bu sabah ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın Rus mevkidaşı ile görüştüğünü belirten Psaki, "Görüşmenin yeri ve zamanı henüz açıklanmaya hazır değil." dedi.

Rusya ile çalışılabilecek en önemli alanın nükleer konu olduğunun altını çizen Psaki, Rusya ile ilişkileri düzeltmeye çalışırken endişe konularını dile getirmekten de geri durmayacaklarını kaydetti.

- ABD'nin Filistin meselesindeki hedefi "ateşkesin devamlılığını sağlamak"

Filistin ve İsrail meselesinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın bugün bölgeye gittiğini anımsatan Psaki, "Bizim buradaki amacımız perşembe günü sağlanan ateşkesin devamlığının sağlamak. Ayrıca Gazze'nin yeniden inşasına da odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

Psaki, bölgede iki devletli bir çözümü destekleme duruşlarının değişmediğini bildirdi.

- Koronavirüsün kökenine ilişkin ABD'nin elinde henüz yeterli bilgi yok

Hafta sonu Wall Street Journal gazetesinde çıkan Vuhan Laboratuvarı'ndaki 3 araştırmacının, salgından önce Kovid-19 belirtileriyle hasta olmasına ilişkin haberi yalanlamak ya da teyit etmekten kaçınan Psaki, virüsün kökenine ilişkin henüz ellerinde yeterli delil olmadığını söyledi.

Psaki, Dünya Sağlık Örgütü ve uluslararası bağımsız araştırmacıların virüsün kökenine ilişkin çalışmalarında daha fazla şeffaflığın sağlanmasına ihtiyaç olduğunu belirtti.

Etiketler : Beyaz Saray Dünya Sağlık Örgütü Psaki
'Kimse Bilmez' ayrılmadık

'Kimse Bilmez' ayrılmadık
Ay-yıldızlı aşk

Ay-yıldızlı aşk
Kilolu insanlar aşık olamazlar mı?

Kilolu insanlar aşık olamazlar mı?
Kubilay ile enerjimiz tuttu

Kubilay ile enerjimiz tuttu
Aramız kötü değil

Aramız kötü değil
Filtreli veda mesajı

Filtreli veda mesajı
Aman Kerem duymasın

Aman Kerem duymasın
Filistinli çocuklara yardım eli

Filistinli çocuklara yardım eli
Bodrum'da beach açtı

Bodrum'da beach açtı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER