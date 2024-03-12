VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Beşşar Esed'in amcası İsviçre'de "savaş suçundan" yargılanacak
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı teröristler Çorum'da yakalandı
Büyükelçilerden Başkan Erdoğan'a güven mektubu
Terör masada olacak Başkan Erdoğan, Irak'a gidiyor
2 PKK'lı terörist teslim oldu
Başkan Erdoğan'dan Zerdari'ye tebrik telefonu
12 Mart 2024 Salı 19:00:00 - Güncelleme:12 Mart 2024 Salı 19:00:00

Beşşar Esed'in amcası İsviçre'de "savaş suçundan" yargılanacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed'in amcası Rıfat Esed'in, 1982'de Hama'da komutanlık yaptığı süreçteki eylemlerinden dolayı İsviçre'de "savaş suçu ve insanlığa karşı suçlardan" yargılanacağı duyuruldu.

İsviçre Federal Savcılığından yapılan açıklamaya göre, eski Suriye Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Suriye ordusunun eski subaylarından Rıfat Esed hakkında Federal Ceza Mahkemesine savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlarla ilgili suç duyurusunda bulunuldu.

Açıklamada, "Esed, Şubat 1982'de Hama'daki operasyonların komutanlığı yaptığı sırada silahlı çatışma ve halka yönelik yaygın saldırı bağlamında öldürme, işkence, zalimane muamele ve yasa dışı gözaltı emirleri vermekle suçlanıyor." denildi.

Savcılık tarafından Federal Ceza Mahkemesine sunulan iddianame, Şubat 1982'de Suriye silahlı kuvvetleri ile muhalifler arasındaki silahlı çatışmanın bir parçası olarak, Hama kentinde meydana gelen olaylara dayanıyor.

Açıklamada, sivil toplum kuruluşu TRIAL International'ın şikayeti üzerine Federal Savcılığın Aralık 2013'te Esed'in Hama'daki operasyonların komutanı olduğu dönemde işlediği savaş suçları şüphesiyle ceza soruşturması başlattığı hatırlatıldı.

Ceza davası, evrensellik ilkesi ve savaş suçlarının zaman aşımına uğraması temelinde açıldığı vurgulanan açıklamada, "Bu bağlamda yapılan bir polis kontrolü, sanığın soruşturmanın açıldığı tarihte İsviçre topraklarında olduğunu ortaya koydu. Federal Savcılığın ceza davasında çok sayıda mağdur davacı olarak yer alıyor." denildi.

Federal Savcılık, başvurularını Bellinzona şehrinde Federal Ceza Mahkemesi önündeki ana duruşmada sunacak.

Hazırlanan iddianamede, Hama'da çoğunluğu sivil olmak üzere 3 bin ila 60 bin kişinin hayatını kaybettiği tahmin edildi.

Şubat 1982'de Suriye güvenlik güçlerinin muhalefetin ayaklanmasını bastırmak üzere Hama'ya gönderildiği, savunma tugaylarının ayaklanmanın bastırılmasından büyük ölçüde sorumlu olduğu kaydedildi.

Binlerce sivilin, infaz öncesi özel oluşturulan merkezlerde hapis ve işkenceye kadar çeşitli suistimallerin kurbanı olduğu da aktarıldı.

HAMA KATLİAMI

Dönemin Suriye lideri Hafız Esed'in kardeşi Rıfat Esed komutanlığındaki özel kuvvetler, 2 Şubat 1982'de ülkenin orta kesimindeki Hama ilindeki Müslüman Kardeşler Teşkilatının rejime karşı başlattığı ayaklanmayı bastırmak için şehri kuşatarak önce havadan bombardıman yapmış, daha sonra topçu atışları ve toplu idamlarla 27 günde on binlerce kişiyi katletmişti.

Suriye İnsan Hakları Ağının (SNHR) raporuna göre, Hama il merkezinde 2-28 Şubat 1982 tarihlerinde yapılan katliamda en az 30 bin sivil can verirken alıkonan en az 17 bin sivilden haber alınamadı.

Humus'daki Tedmur (Palmira) Hapishanesine götürüldükleri düşünülen ve daha sonra haber alınmayan kişilerin aileleri, yakınlarının katledildiğini düşünüyor.

SNHR'nin raporuna göre, rejim güçlerinin havadan ve karadan düzenlediği saldırılar ve bombalamalarda El-Asida, Es Sehhane, El-Kilayniyye, Ez Zenbak, El-Hayriyya ve El Başuriyye gibi semtler yoğun şekilde hedef alınırken kent merkezinin yaklaşık üçte biri yerle bir oldu.

Katliamda 88 cami, 3 kilise ve çok sayıda tarihi eser de tahrip edildi.

Etiketler : suriye beşar esed rıfat esed savaş suçu İsviçre
44 yaşında baş manken Tülin Şahin

44 yaşında baş manken Tülin Şahin
Deniz Baysal: Barış'la kendimi buldum

Deniz Baysal: Barış'la kendimi buldum
Levent Can, navigasyonun sesi olmak istiyor

Levent Can, navigasyonun sesi olmak istiyor
Estetik açıklaması dikkat çekti

Estetik açıklaması dikkat çekti
Özge Yağız: Kadınlar birbirine destek olmalı

Özge Yağız: Kadınlar birbirine destek olmalı
Nilgün Belgün: Mutlu evlilik cildi güzelleştirir

Nilgün Belgün: Mutlu evlilik cildi güzelleştirir
Ceren İpar'a destek oldular

Ceren İpar'a destek oldular
Sosyal medya linçlerine karşıyım

Sosyal medya linçlerine karşıyım
Dolandırıldı

Dolandırıldı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX