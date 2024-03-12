Beşşar Esed'in amcası İsviçre'de "savaş suçundan" yargılanacak

İsviçre Federal Savcılığından yapılan açıklamaya göre, eski Suriye Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Suriye ordusunun eski subaylarından Rıfat Esed hakkında Federal Ceza Mahkemesine savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlarla ilgili suç duyurusunda bulunuldu.

Açıklamada, "Esed, Şubat 1982'de Hama'daki operasyonların komutanlığı yaptığı sırada silahlı çatışma ve halka yönelik yaygın saldırı bağlamında öldürme, işkence, zalimane muamele ve yasa dışı gözaltı emirleri vermekle suçlanıyor." denildi.

Savcılık tarafından Federal Ceza Mahkemesine sunulan iddianame, Şubat 1982'de Suriye silahlı kuvvetleri ile muhalifler arasındaki silahlı çatışmanın bir parçası olarak, Hama kentinde meydana gelen olaylara dayanıyor.

Açıklamada, sivil toplum kuruluşu TRIAL International'ın şikayeti üzerine Federal Savcılığın Aralık 2013'te Esed'in Hama'daki operasyonların komutanı olduğu dönemde işlediği savaş suçları şüphesiyle ceza soruşturması başlattığı hatırlatıldı.

Ceza davası, evrensellik ilkesi ve savaş suçlarının zaman aşımına uğraması temelinde açıldığı vurgulanan açıklamada, "Bu bağlamda yapılan bir polis kontrolü, sanığın soruşturmanın açıldığı tarihte İsviçre topraklarında olduğunu ortaya koydu. Federal Savcılığın ceza davasında çok sayıda mağdur davacı olarak yer alıyor." denildi.

Federal Savcılık, başvurularını Bellinzona şehrinde Federal Ceza Mahkemesi önündeki ana duruşmada sunacak.

Hazırlanan iddianamede, Hama'da çoğunluğu sivil olmak üzere 3 bin ila 60 bin kişinin hayatını kaybettiği tahmin edildi.

Şubat 1982'de Suriye güvenlik güçlerinin muhalefetin ayaklanmasını bastırmak üzere Hama'ya gönderildiği, savunma tugaylarının ayaklanmanın bastırılmasından büyük ölçüde sorumlu olduğu kaydedildi.

Binlerce sivilin, infaz öncesi özel oluşturulan merkezlerde hapis ve işkenceye kadar çeşitli suistimallerin kurbanı olduğu da aktarıldı.

HAMA KATLİAMI



Dönemin Suriye lideri Hafız Esed'in kardeşi Rıfat Esed komutanlığındaki özel kuvvetler, 2 Şubat 1982'de ülkenin orta kesimindeki Hama ilindeki Müslüman Kardeşler Teşkilatının rejime karşı başlattığı ayaklanmayı bastırmak için şehri kuşatarak önce havadan bombardıman yapmış, daha sonra topçu atışları ve toplu idamlarla 27 günde on binlerce kişiyi katletmişti.

Suriye İnsan Hakları Ağının (SNHR) raporuna göre, Hama il merkezinde 2-28 Şubat 1982 tarihlerinde yapılan katliamda en az 30 bin sivil can verirken alıkonan en az 17 bin sivilden haber alınamadı.

Humus'daki Tedmur (Palmira) Hapishanesine götürüldükleri düşünülen ve daha sonra haber alınmayan kişilerin aileleri, yakınlarının katledildiğini düşünüyor.

SNHR'nin raporuna göre, rejim güçlerinin havadan ve karadan düzenlediği saldırılar ve bombalamalarda El-Asida, Es Sehhane, El-Kilayniyye, Ez Zenbak, El-Hayriyya ve El Başuriyye gibi semtler yoğun şekilde hedef alınırken kent merkezinin yaklaşık üçte biri yerle bir oldu.

Katliamda 88 cami, 3 kilise ve çok sayıda tarihi eser de tahrip edildi.