Beşir Derneğinden İdlib'de 7 bin 500 kişiye ev

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05 Haziran 2020 Cuma 16:54:00 - Güncelleme:05 Haziran 2020 Cuma 16:54:00

Beşir Derneğinden İdlib'de 7 bin 500 kişiye briket ev

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Beşir Derneği, Suriye'nin İdlib ilinde Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçan 7 bin 500 sivilin barınabileceği briket evler yapıyor.

Beşir Derneği Genel Başkanı Fatih Sarıyar, bölgedeki sivillerin geleceğe daha umutla bakabilmeleri için briket konut projesi başlattıklarını ve sonuna yaklaştıklarını söyledi.

Sarıyar, "Burada yaşayan insanlar daha önce çamur ve temiz olmayan şartlar içerisinde yaşam mücadelesi veriyorlardı. Hamdolsun Türk halkı olarak çeşitli kurumlarımız aracılığıyla ülkemizin merhamet elini yine buralara ulaştırdık." dedi.

Projeye İdlib'in Killi bölgesindeki 4 bin metrekare arazide başladıkları belirten Sarıyar, "İçerisinde cami, sağlık ocağı ve çocuk parkı gibi sosyal alanlardan oluşan toplamda 7 bin 500 kişinin barınabileceği yaşam alanı hizmete sunuluyor. Her bir evin 39 metrekare olduğu briket evler içerisinde mutfağı, banyosu, tuvaleti ve kendi özel bahçe alanı bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Suriye'de 2011'de başlayan iç savaş sonucu Türkiye'ye milyonlarca kişinin göç ettiğini dile getiren Sarıyar şöyle devam etti:

"Yine milyonlarca mülteci de Suriye'nin Türkiye sınırında devletimiz ve sivil toplum kuruluşları tarafından oluşturulan çadır kentlerde yaşamaya başlamıştı. Bu süreçte devletimizin çalışmalarının yanında sivil toplum kuruluşları da yaşanan drama duyarsız kalmamış ve ülkemizin merhamet elini mültecilere uzatmıştır."

Beşir Derneği, iç savaşın başından beri Suriye'de çeşitli alanlarda yardım faaliyeti yürütüyor.

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