Bermudez: Türkiye ile iş birliği konusunda mutabık kaldık

Bermudez: Türkiye ile iş birliğini çok daha çeşitlendirme konusunda mutabık kaldık

Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez, Türkiye ile ilişkilere yönelik, "Son aylarda ikili ticari ilişkiler konusunda mevcut bir ilerleme olsa da ticari, finansal ilişkilerimizi ve iki ülke arasındaki iş birliğini çok daha çeşitlendirme konusunda mutabık kaldık." dedi.

Bermudez, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Kendileri için burada bulunmanın bir onur ve bu ziyareti gerçekleştirmenin önemli olduğunu belirten Bermudez, ziyaretin iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin tesisinin 70'inci yılına denk geldiğini söyledi.

Başkan Erdoğan ile ikili ve heyetler arası faydalı görüşmeler yaptıklarını vurgulayan Bermudez, iki ülke arasında politik ilişkilerin geliştirilmesi konusunda ortak kararlılığı gördüklerini ve mevcut fırsatları değerlendirerek alışverişleri güçlendirme konusunda mutabakata vardıklarını kaydetti.

"Son aylarda ticari ikili ilişkiler konusunda mevcut bir ilerleme olsa da ticari, finansal ilişkilerimizi ve iki ülke arasındaki iş birliğini çok daha çeşitlendirme konusunda mutabık kaldık." diyen Bermudez, Başkan Erdoğan'a, iki tarafın ortak çıkarına olacak şekilde biyoteknoloji, yenilenebilir enerji, turizm, tarım, hayvancılık, sağlık, eğitim ve kültür alanlarında çalışmayı sürdürme konusunda taahhütlerini ifade ettiklerini dile getirdi.

Bermudez, ekonomik ve ticari ilişkilerin ilerlemesi için hükümetler arası bir mekanizma üzerinde çalıştıklarını anlattı.

Başkan Erdoğan'a, TİKA'nın sağladığı destekler ve birlikte yürütülen projelerle Küba'da tarım ve diğer öncelikli alanlarda yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür eden Bermudez, "Mevcut fırsatlar açısından hemfikiriz, halklarımızın ve dünya halklarının, başka halkların faydası için çalışmalar yapılabileceği konusunda hemfikiriz. Ekvator Ginesi'nde yapılan çalışma buna bir örnektir. 2019'daki Kovid-19 salgınında bu Afrika ulusuna yardımı birlikte sağladık." diye konuştu.

Bermudez, ülkesine ABD tarafından uygulanan ekonomik, finansal ablukaya karşı verilen desteği çok büyük ve değerli gördüklerini söyledi.

Fidel Castro'nun 1996'da Habitat Zirvesi vesilesiyle İstanbul'u ziyaret ettiğini hatırlatan Bermudez, Erdoğan'ın 2015'te Havana'ya yaptığı ziyaret ve görüşmelerin de önemine dikkati çekti.

Bermudez, Erdoğan'ı yeniden Küba'da görmek istediklerini vurgulayarak, "Türkiye ve Küba arasındaki ilişkilerin geleceği için çok büyük bir güven duyuyoruz, güçleneceğine ve genişleyeceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.