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05 Ocak 2024 Cuma 19:48:00 - Güncelleme:05 Ocak 2024 Cuma 19:48:00

Berlin'de yaşayan İsrailliler Gazze'deki savaşın durdurulması için gösteri yaptı

Kaynak: AA

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Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan İsrailliler, Gazze'deki savaşın bir an önce durdurulması için gösteri düzenledi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı önünde toplanan İsrailli bir grup, hükümetin, izlediği politikayı durdurması yönünde İsrail'e baskı yapması, uluslararası toplumun da savaşın sona ermesi ve diplomatik çözüm için çaba sarf etmesi talebiyle gösteri yaptı.

Göstericiler, üzerinde Almanca, İbranice ve İngilizce "Ateşkes şimdi", "Filistinliler için adalet herkes için adalet", "Sadece barış güvenliği getirir, askeri çözüm değil", "Savaş değil diploması", "Gazze'deki katliamı durdurun" ve "İsrailliler etnik temizliğe karşı" yazan dövizler taşıdı.

Eyleme katılan Nimrod Flaschenberg, işgale ve korkunç savaşa son vermek için kararlı olan, Berlin'de yaşayan İsraillilerin toplandığını belirterek, "İsraillilerin bu çok önemli sesini duyurmak için bir araya geldik. Yahudi değil, Filistinli değil, Alman hükümetinin İsrail'e bu politikayı durdurması için baskı yapmasını isteyen İsrailliler." dedi.

Alman hükümetinden iki devletli çözüm, insan hakları ve benzeri konulardaki taahhütlerini yerine getirmesini talep ettiklerini aktaran Flaschenberg, "Ancak diğer yandan Almanya da Gazze'de devam eden bu katliamda İsrail'i destekliyor. Almanya'nın ve tüm uluslararası toplumun savaşa karşı güçlü bir duruş sergilemesini, savaşı durdurmasını, rehinelerin serbest bırakılmasını ve diplomatik bir çözüm için çaba sarf etmesini istiyoruz. Çünkü bu sorunun askeri bir çözümü yok." diye konuştu.

Bunu duyurmak için toplandıklarını aktaran Flaschenberg, "Elbette pek çok İsrailli savaşı destekliyor ama bence pek çok İsrailli de zaman geçtikçe ve bu çatışma devam edip ilerledikçe bu savaşın hiçbir yere gitmeyeceğini anlıyor." ifadesini kullandı.

Flaschenberg, Almanya'da farklı nedenlerle ateşkesi destekleyen seslere yönelik bir baskı yapıldığına işaret ederek, "Bence Alman hükümeti, İsrail'e karşı konuşulduğunda bunun antisemitizm olduğunu söylemeye çalışan bir yaklaşım benimsedi. Bu bir yalandır. Bizler İsrail hükümetine ve politikalarına şiddetle karşı çıkan İsraillileriz. Kesinlikle antisemitist değiliz. Bence bu kavram kargaşası ifade özgürlüğünü, sadece ifade özgürlüğünü değil, Almanya'da gördüğümüz gibi toplanma özgürlüğünü de tehlikeye atıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : BERLİN İSRAİL FİLİSTİN PROTESTO
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