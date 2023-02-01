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01 Şubat 2023 Çarşamba 16:45:00 - Güncelleme:01 Şubat 2023 Çarşamba 16:45:00

Berlin'de Müslümanların defnedilmesi için 2 binden fazla mezarlık sözü verildi

Kaynak: AA

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İslami usullere uygun defin işleminin yapıldığı mezarlıkların dolduğunun ortaya çıkmasının ardından Berlin Eyaleti Çevre, Tüketici ve İklimi Koruma Bakanlığı Müslümanların defnedilmesi için bu yıl 2 binden fazla mezar yerinin açılacağı sözünü verdi.

Bakanlığın Basın Sözcüsü Jan Thomsen yaptığı açıklamada, Bakanlık için Müslümanların dini usullülere göre defnedilmelerine imkan sağlamanın önemli olduğunu belirterek, son yıllarda İslami usullere uygun defin taleplerinin artmasından dolayı yeni alanların açılmasının gerekli olduğunu söyledi.

Thomsen, bu yıl için bunu başaracaklarını aktararak, Spandau ilçesinde Gatow semtindeki mezarlıkta İslami usullere göre defin yapılması için yeni yerlerin açılacağı bilgisini paylaştı.

Söz konusu mezarlıktan sorumlu olan Spandau ilçesinin bununla ilgili gerekli planlamayı başlattığını, Bakanlığın da Federal Çevre Koruma Yasası kapsamında bunun için özel izin vereceğini ifade eden Thomsen, "Gatow'daki genişlemenin muhtemelen mayıstan sonra tamamlanması bekleniyor." dedi.

Gatow'daki mezarlığın dışında martta Neukölln ilçesinde genişleme potansiyeli olan bir Protestan mezarlığında da yeni alanlar açılacağını, Pankow ilçesinde de küçük mezarlık alanının kullanıma sunulacağını aktaran Thomsen, Mitte, Steglitz-Zehlendorf ve Tempelhof-Schöneberg ilçelerinde de eyalete ait mezarlıkların ve Mitte'deki başka bir kilise mezarlığının genişletilmesinin planlandığını kaydetti.

"Özetlersek mevcut planlara, ön anlaşmalara ve mevcut duruma göre bu yıl içinde özel mezarlık alanlarında 2 binden fazla yeni Müslüman mezar yeri oluşturulacak." diyen Thomsen, bu konuda ortaya çıkan acil durumun şimdilik önlenebileceğine dikkati çekti.

Thomsen, Çevre, Tüketici ve İklim Koruma Bakanlığının başka mezarlıkların da İslami usullere göre defin yapmayı mümkün kılması için çaba sarf ettiğini belirterek, bunun için ilçe belediyelerden eyalete ait mezarlıklarda Müslüman cenazeleri için potansiyel alanları incelemelerini ve belirlemelerini istediğini dile getirdi.

Bu konuda Protestan mezarlıklarını işletenlerle de istişareler yapıldığını söyleyen Thomsen, Müslüman cenazeler için mezar alanları oluşturma kararını yalnızca mezarlıkları işletenlerin verebildiğini kaydetti.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Eyalet Birliği Başkanı ve Berlin Müslüman Mezarlıkları İnisiyatifi Sözcüsü Yakup Ayar, yerel makamlardan, Müslüman mezarlıklar konusunda oluşan acil durumda hızlı bir cevap vermelerinin kendilerini sevindirdiğini, bunu iyi niyet göstergesi olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Ayar, ancak 2 bin mezar yerinin açılamasının yeterli olmadığını vurgulayarak, "Bu bizim elimizi şu an için kısa vadede rahatlatacaktır. Fakat orta ve uzun vadeli düşündüğümüzde bu rakam çok az. Bunun üzerine eklemek gerekir. Farklı alternatifler ve çözümler bulunması gerekir." diye konuştu.

Berlin'de 300 binden fazla Müslüman'ın yaşadığının ve bu sayının gelecek yıllarda daha da artacağının altını çizen Ayar, "Almanya'da gömülmek isteyen Müslümanların sayıları da artıyor. Özellikle üçüncü ve dördüncü nesilden bu yönde talepler var. Söylenen bu rakam kesinlikle yetmez." ifadesini kullandı.

Ayar, Berlin yönetimine kısa vadeli düşünmemesi çağrısında bulunarak, "Biz iki yıl sonra, aynı sorunlarla karşılaşmak istemiyoruz." şeklinde konuştu.

Berlin yönetiminin gelecekte Müslümanlara tahsis edilecek yeni yerler konusunda Berlin Müslüman Mezarlıkları İnisiyatifi ile istişarelerde bulunmasını isteyen Ayar, Müslümanların yoğun yaşadığı Wedding semtinde de bir Müslüman mezarlığının açılması talebinde bulundu.

Berlin'de faaliyetlerini sürdüren Müslümanların kurduğu çatı dernekleri, Müslümanların İslami usullerle definlerinin yapıldığı mezarlıkların dolması sorununa Berlin eyalet hükümetinin acil çözüm bulmasını istemişti.

Etiketler : berlin müslüman mezarlık
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