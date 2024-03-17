VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"İzmir gençliğine can suyu olacağız"
İfade veren herkes topu ona attı! Kaftancıoğlu cevap vermedi
WhatsApp'a sohbet filtresi
Serhat Şahin, bir milyonu aştı
Hande Erçel, Ortadoğu'nun Kylie'si oluyor
Kerem annesi Fahriye Evcen ile gezmede
17 Mart 2024 Pazar 07:17:00 - Güncelleme:17 Mart 2024 Pazar 07:17:00

Berlin'de Filistin ile dayanışma gösterisi düzenlendi

Kaynak: AA

ABONE OL

Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek gösterisi yapıldı.

Çeşitli Filistinli grupların düzenlediği "Filistin ile dayanışma gösterisi" kapsamında çok sayıda kişi Neukölln ilçesindeki Sonnenallee Tren İstasyonu'nun yakınındaki alanda toplandı.

Göstericiler daha sonra Filistin bayrakları taşıyarak Hermann Meydanı'na kadar yürüdü.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto eden göstericiler, üzerinde "Gazze'deki soykırımı durdurun", "Kudüs Filistin'in başkentidir", "Ateşkes şimdi" ve "Filistin'e özgürlük" yazan döviz ve pankartlar taşıdı.

Bazı göstericiler Gazze'deki açlığa dikkati çekmek için tava, temsili bebek ve un torbalarıyla eyleme katıldı.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı gösteri Hermann Meydanı'nda yapılan konuşmalarla son buldu.

Etiketler : almanya berlin filistin dayanışma gösteri
Türkiye'yi karış karış gezecek

Türkiye'yi karış karış gezecek
Harun Yakar, Sarı Bit'i yakacak mı? Taş Kağıt Makas, yeni bölümü ile ekrana geliyor

Harun Yakar, Sarı Bit'i yakacak mı? Taş Kağıt Makas, yeni bölümü ile ekrana geliyor
Taş Kağıt Makas'a 8 Mart ayarı… Kanal D, tepkilere duyarsız kalmadı

Taş Kağıt Makas'a 8 Mart ayarı… Kanal D, tepkilere duyarsız kalmadı
Paris Fashion Week'te bir Türk

Paris Fashion Week'te bir Türk
25 yıldır şarkı söylüyorum

25 yıldır şarkı söylüyorum
Kızı için gün sayıyor

Kızı için gün sayıyor
Demet'in kızı büyüdü

Demet'in kızı büyüdü
Yapımcılar kitabın peşinde

Yapımcılar kitabın peşinde
Emre Altuğ'dan aşk itirafı

Emre Altuğ'dan aşk itirafı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX