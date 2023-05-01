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01 Mayıs 2023 Pazartesi 17:32:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2023 Pazartesi 17:32:00

Berlin'de başörtülü Müslüman bir kadının saldırıya uğradığı ortaya çıktı

Kaynak: AA

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Almanya'da başörtülü Müslüman bir kadının Berlin metrosunda ırkçı saldırıya uğradığı bildirildi.

Berlin Emniyet Teşkilatından yapılan açıklamada, geçen hafta meydana gelen olayda 20 yaşındaki Müslüman bir kadının Rathaus Neukölln metro istasyonunda bir kişinin sözlü ve fiziksel saldırısına uğradığı belirtildi. Açıklamada, başörtüsü çıkarılan ve saçı çekilen kadının hafif yaralandığı ifade edildi.

Olay yerinden kaçmadan önce ırkçı hakaretlerde bulunan saldırganın kimliğini belirlemek için soruşturmanın sürdüğü kaydedilirken, Almanya son yıllarda, mülteci krizini istismar eden ve göçmen korkusunu körüklemeye çalışan aşırı sağcı grup ve partilerin propagandalarıyla artan ırkçılık ve Müslüman karşıtlığına (İslamofobi) tanık oluyor.

Almanya'da 2022 yılında sözlü ve fiziksel saldırılar, tehdit mektupları ve camileri hedef alan kundaklama saldırıları da dahil olmak üzere en az 569 Müslüman karşıtlığı suçu istatistiklere girmişti.

Etiketler : Berlin emniyet metro istasyonu
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