Berlin polisi Filistin destekçisi göstericilere sert müdahale etti
Kaynak: AA
Almanya'nın başkenti Berlin'de polis, ana tren garı içerisinde eylem yapan Filistin destekçisi gruba sert müdahalede bulundu.
X sosyal medya platformunda yapılan paylaşımlara göre, Filistin destekçileri Berlin ana tren istasyonu içerisinde protesto gösterisi düzenledi.
Filistin'i destekleyen sloganların atıldığı gösteride, protestocular ile polis arasında arbede çıktı.
Bazı göstericiler, polis tarafından sert müdahale kullanılarak gözaltına alındı.
Polisin yaptığı açıklamada gösterinin izinsiz yapıldığı, yolcuların geçişlerinin engellendiği ve suç teşkil edecek sloganlar atıldığı için bazı göstericilerin gözaltına alındığı ifade edildi.
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