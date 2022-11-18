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18 Kasım 2022 Cuma 19:19:00 - Güncelleme:18 Kasım 2022 Cuma 19:19:00

Berlin hayvanat bahçesi kuş gribi vakasından dolayı kapatıldı

Kaynak: AA

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Almanya'nın başkenti Berlin'deki hayvanat bahçesi, kuş gribi vakasının ortaya çıkmasının ardından kapatıldı.

Berlin Hayvanat Bahçesinden yapılan açıklamada Avrupa'da kuş gribine birkaç yıldan beri sıkça rastlandığı, bu sebeple Berlin'deki hayvanat bahçesinde ölen kuşlarda kuş gribi testinin yapıldığı belirtildi.

Bu bağlamda 13 Kasım'da ölen çekiç başlı leylekte kuş gribinin tespit edildiği aktarılan açıklamaya göre, bunun laboratuvar tarafından da doğrulanmasının ardından hayvanat bahçesinde önlemler alındı.

"TÜM KUŞLARA KUŞ GRİBİ TESTİ YAPILACAK"

Açıklamada, kuşlar için karantina uygulanmaya başlandığı ve hayvanat bahçesinin ziyaretçilere kapatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Berlin Hayvanat Bahçesi Müdürü Christian Kern de başka hiçbir hayvanın kuş gribi semptomu göstermediğini ancak yine de tüm kuşlara kuş gribi testinin yapılacağının bilgisini paylaştı.

Etiketler : Kuş Gribi Almanya kuş gribi
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