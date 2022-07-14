VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Siirt'te kamyonetle otomobil çarpıştı: 10 yaralı
FETÖ hain planlarını kripto uygulamalar üzerinden gerçekleştirdi
Türkiye'nin en karanlık gecesinde neler yaşandı?
Belgrad Büyükelçisi Aksoy: Hain darbe girişimini dize getiren, Türk halkının iradesiydi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 15 Temmuz şehitlerini andı
Darbeye direnişin 6. yılı! 15 Temmuz şehitleri için sela okundu
15 Temmuz'da 251 şehit için 251 hatmi şerif okunacak
Guterres'in Ukrayna'daki saldırıda 22 sivilin öldürülmesiyle "şok yaşadığı" belirtildi
Trump: 2024 seçiminde adaylık kararı aldım
Yunus timleri şehit çocuğunun hayalini gerçekleştirdi
Başkan Erdoğan'dan yangın ile mücadele eden ekiplere teşekkür
İtalya'da Başbakan Mario Draghi'nin istifası kabul edilmedi
"Kumpas" belgeseli ilk bölümüyle yarın TRT 1'de
Biden, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü
Rengi değişen Sazlıdere Barajı için inceleme başlatıldı
Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Ukrayna: Kayıplarımızla ilgili bilgiler devlet sırrıdır
Başkan Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı!
Sağlık çalışanlarının güvenliği için yeni tedbir
İngiltere'de başbakanlık yarışı: İkinci turda da en çok oyu Sunak aldı
Antalya'da yol yapımında kontrolsüz patlama: 1 ölü, 1 yaralı
FETÖ'nün en büyük sığınağı: ABD
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den 15 Temmuz çağrısı: Yarın bu meydana davet ediyoruz
Rusya'dan kritik açıklama
14 Temmuz 2022 Perşembe 23:57:00 - Güncelleme:14 Temmuz 2022 Perşembe 23:57:00

Belgrad Büyükelçisi Aksoy: Hain darbe girişimini dize getiren, Türk halkının iradesiydi

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimini dize getirenin Türk halkının iradesi olduğunu söyledi.

Aksoy, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla video mesaj yayımladı.

15 Temmuz'un üzerinden 6 sene geçtiğine işaret eden Aksoy, "Türkiye büyük bir badire atlattı. Silahlı kuvvetlerimizin, ordumuzun içine yerleşmiş paralel bir yapı bundan tam 6 sene önce hain bir darbe girişiminde bulundu." dedi.

Aksoy, ordunun uçakları kullanılarak Cumhurbaşkanlığı dahil devlet kurumlarının bombalandığını belirterek, "Çok zor günlerdi. Maalesef 251 vatandaşımızı kaybettik. 251 şehidimiz var, 2 binden fazla vatandaşımız yaralandı. Bu hain darbeyi dize getiren, bu hain darbenin önünde duran Türk halkının iradesi oldu." diye konuştu.

Türk halkının hain darbecilere karşı gelerek sokağa çıktığını hatırlatan Aksoy, halkın demokrasi ve kurumları savunmak için canı pahasına mücadele ettiğini ve hain darbeyi gerçekleştirmek isteyenlere engel olduğunu vurguladı.

Aksoy, 6 sene boyunca devletin içine sızan paralel yapıyla mücadele edildiğinin altını çizerek, "Yurt içindeki yapılanmasını büyük ölçüde bertaraf ettik. Mahkemeler kuruldu. Yargılamalar yapıldı. Yurt içindeki yapılanması zarar gören bu Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yurt dışında faaliyet göstermeye başladı." dedi.

FETÖ'nün bulunduğu ülkeleri, örgütün milli güvenlik için tehlike unsuru olduğuna dair uyardıklarını söyleyen Aksoy, "Bu aşamada Sırbistan'dan büyük bir destek görüyoruz. FETÖ'nün darbe girişiminde sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayan ilk liderler arasında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de vardı." ifadelerini kullandı.

Aksoy, Sırbistan'a FETÖ ile verdiği mücadele için teşekkür ederek, Sırbistan ile ilişkilerin oldukça iyi olduğunu dile getirdi.

FETÖ ile mücadelenin yurt içi ve dışında devam ettiğini vurgulayan Aksoy, "FETÖ sözde hayır, hizmet işi yaptığını savunarak diğer ülkelerde yapılanmaya çalışıyor. Siyasi olarak değil ekonomik olarak da bazı çıkarlar elde etmeye çalışıyor. Bunun oluşturduğu tehdidi her vesileyle söylüyoruz. İlgili ülkeleri uyarıyoruz. Aranan FETÖ mensubu kişileri Türkiye'ye iade konusunda desteklerini istiyoruz." dedi.

Bu arada, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Cukarica Belediyesi ve Belgrad Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde yarın şehitler anısına fidan dikilecek. Belgrad Belediyesi konferans salonunda 15 Temmuz 2016'da yaşananlarla ilgili konferans düzenlenecek. Sırbistan'ın Müslümanların çoğunlukta yaşadığı Sancak Bölgesi'ndeki Novi Pazar kentinde ise kentin isminin verildiği kaleye Türk bayrağı yansıtılacak.

Etiketler : Aksoy 15 Temmuz Belgrad Büyükelçisi
Oyunculuğa göz kırptı

Oyunculuğa göz kırptı
Aşk hayatım nadasta

Aşk hayatım nadasta
Hayalleri gerçek oldu

Hayalleri gerçek oldu
Hastane kapısında iyilik dağıtıyor

Hastane kapısında iyilik dağıtıyor
Arda'nın yeni imajı

Arda'nın yeni imajı
Acemi Örümcek Adam

Acemi Örümcek Adam
Alparslan heyecanı

Alparslan heyecanı
Aşkını çoraba işletti

Aşkını çoraba işletti
İspanya'da dekorasyon Yağmur'a emanet

İspanya'da dekorasyon Yağmur'a emanet

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX