Belçika'nın deprem bölgesinde kuracağı sahra hastanesi için keşif ekibi yola çıktı

Belçika'nın Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye göndereceği ve Hatay'ın İskenderun ilçesinde kurulması öngörülen sahra hastanesi için keşif yapacak askeri uçak, İncirlik Hava Üssü'ne doğru yola çıktı.

İçişleri Bakanlığına bağlı "B-FAST" isimli arama kurtarma ve acil durum kuruluşuna ait 8 personeli taşıyan Airbus A400M tipi askeri nakliye uçağı, başkent Brüksel'de bulunan Melsbroek Askeri Havaalanı'ndan kalktı.

Ekip sorumlusu Gerlant Van Berlaer, AA muhabirine, 10 bin uyku tulumunu da taşıyan uçağın İncirlik Hava Üssü'ne ineceğini söyledi.

İncirlik'te Türk yetkililerle karşılanacak personel, Türkiye'nin kararlaştırdığı üzere İskenderun'da kurulması öngörülen hastane için saha çalışmaları yapmak üzere bölgeye geçecek.

Uçağın kalkışından önce Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib ve İçişleri Bakanı Annelies Verlinden, apronda incelemelerde bulundu.

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal da Dışişleri Bakanı Lahbib ve İçişleri Bakanı Verlinden ile görüşerek, yardım için kendilerine teşekkürlerini iletti ve uçağı uğurladı.

Uçağın uğurlanmasına Belçikalı ve uluslararası basın büyük ilgi gösterdi.

SAHRA HASTANESİNİ KURACAK EKİPLER HAFTA SONU YOLA ÇIKACAK



Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle gönderilecek sahra hastanesini kuracak ekipler, 11-12 Şubat'ta Belçika'dan ayrılacak.

Hastane, en geç 16 Şubat itibarıyla faaliyete geçecek ve birkaç hafta sahada kalacak.

Günde 100'den fazla hastayı tedavi edebilecek hastane, en az 20 hastanın geceyi gözlem altında geçirmesini sağlayacak.

Ekipte, acil cerrahide uzmanlaşmış hemşireler ile Belçikalı doktorlar bulunacak.

"Anne ve çocuk" özel birimini de içerecek ekip, toplamda 70-80 kişiden oluşacak.

Sahra hastanesini kuracak ekip ve ekipmanın, Belçika'nın elinde bulunan bu türdeki tek yetenek olduğu biliniyor.