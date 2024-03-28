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28 Mart 2024 Perşembe 23:40:00 - Güncelleme:28 Mart 2024 Perşembe 23:40:00

Belçika'dan PKK açıklaması: Avrupa'da tanınmış terör örgütüdür

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Belçika Başbakanı De Croo: Terör örgütleri lehine açıklamalara tolerans göstermeyiz, PKK Avrupa'da tanınmış bir terör örgütüdür.

Belçika Başbakanı De Croo: Terör örgütleri lehine açıklamalara tolerans göstermeyiz, PKK Avrupa'da tanınmış bir terör örgütüdür.

Etiketler : Belçika Terör örgütü PKK
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