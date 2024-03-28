Belçika Başbakanı De Croo: Terör örgütleri lehine açıklamalara tolerans göstermeyiz, PKK Avrupa'da tanınmış bir terör örgütüdür.
28 Mart 2024 Perşembe 23:40:00 - Güncelleme:28 Mart 2024 Perşembe 23:40:00
Belçika'dan PKK açıklaması: Avrupa'da tanınmış terör örgütüdür
Belçika Başbakanı De Croo: Terör örgütleri lehine açıklamalara tolerans göstermeyiz, PKK Avrupa'da tanınmış bir terör örgütüdür.
- Belçika'dan PKK açıklaması: Avrupa'da tanınmış terör örgütüdür
- UAD'den Gazze kararı: Tüm tedbirler alınacak!
- Rusya'dan BM'ye Kuzey Kore vetosu!
- ABD'de yıkılan köprüden nehre düşenlerin 2'sinin daha cesedine ulaşıldı
- İngilizler bile İmamoğlu'ndan ümidi kesti: Kazanma şansı zor
- "Alman makamları olayda kundaklama ihtimalinin bulunduğunu açıkladı"