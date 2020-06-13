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13 Haziran 2020 Cumartesi 00:49:00 - Güncelleme:13 Haziran 2020 Cumartesi 00:49:00

Belçika'daki 'başörtü yasağı' görüşüne tepki

Kaynak: AA

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Belçika İslamofobi ile Mücadele Derneği, Anayasa Mahkemesinin bir yüksekokulda başörtüsünün yasaklanabileceğine ilişkin bildirdiği görüşe tepki gösterdi

Belçika İslamofobi ile Mücadele Derneği (CCIB) Başkanı Mustafa Chairi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Brüksel Sulh Mahkemesinin, Anayasa Mahkemesinden bir yüksekokulun başörtü yasağına karşı açılan davaya ilişkin görüş istediğini anımsattı.

Anayasa Mahkemesinin bir yüksekokulda başörtüsünün yasaklanabileceğine ilişkin bildirdiği görüşe tepki gösterdi.nin, yüksekokulun felsefi ya da dini bir bağlantı ortaya koyan sembolleri yasaklama hakkına sahip olduğu yönünde görüş bildirmesine ilişkin Chairi, "2020'de böyle bir görüşle karşılaşmamız çok şaşırtıcı. Fransa ve Belçika'da 30 yıldır başörtüsüne karşı bir mücadeleyle karşı karşıyayız. Anayasa Mahkemesinin bu görüşü, temel insan haklarını göz ardı etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Chairi, Fransa'nın kamu çalışanları, öğretmenler ve öğrencilere dini sembolleri yasakladığını hatırlatarak, "Belçika, yetişkin kadınlara da bu yasağı getirmek isteyerek bir adım daha ileri gitmiştir." dedi.

"BELÇİKA'NIN ULUSLARARASI YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ İHLAL EDİYOR"

CCIB, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada da söz konusu görüşün, Belçika'nın insan hakları bağlamında uluslararası yükümlülüklerini ihlal ettiğine dikkat çekilirken, öğrencilere karşı ayrım yapılmamasını öngören ilkenin çiğnendiği vurgulandı.

Açıklamada, mahkeme görüşünün Avrupa'da artan yabancı düşmanlığı ve İslamofobik akımları göz ardı ettiğine değinilirken, yetişkin kadınlara karşı ayrımcılık teşkil ettiği belirtildi.

Görüşün, kapsayıcı bir eğitim zemini sağlamaktan ziyade Müslüman kadınları toplum dışına itebileceğine işaret edilerek, eğitim sistemindeki yapısal ayrımcılığı da körüklediği kaydedildi.

Açıklamada, CCIB'nin Brüksel Sulh Mahkemesinin konuya ilişkin vereceği kararı yakından takip edeceğinin altı çizildi.

ANAYASA MAHKEMESİNDEN TEHLİKELİ GÖRÜŞ

Belçika Anayasa Mahkemesi, haziran başında başkent Brüksel'deki en büyük yüksekokullardan biri olan Francisco Ferrer'in "tüm dini sembolleri yasaklama" uygulamasına karşı açılan davaya ilişkin görüş belirtmişti.

Görüşte, yüksekokulun, başörtüsü dahil tüm dini sembolleri yasaklama hakkına sahip olduğu bildirilmişti.

Dava, okulda eğitim gören Müslüman öğrenciler tarafından açılmış, Brüksel Sulh Mahkemesi, Anayasa Mahkemesinden görüş bildirmesini istemişti.

CCIB'nin yanı sıra insan hakları örgütleri de görüşe tepki göstererek, temel insan haklarını ihlal ettiğine işaret etmişti.

Konuya ilişkin karar, Brüksel Sulh Mahkemesince verilecek.

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