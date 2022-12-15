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15 Aralık 2022 Perşembe 13:27:00 - Güncelleme:15 Aralık 2022 Perşembe 13:27:00

Belçika'da sigara yasağı genişliyor

Kaynak: AA

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Belçika'da federal hükümet ile bölgesel yönetimler, tütün ürünlerine yönelik yasağın açık havadaki bazı alanları da kapsayacak şekilde genişletilmesinde anlaştı.

Buna göre, 2025 başından itibaren eğlence parkları, hayvanat bahçeleri ve çocuk oyun alanları gibi açık alanlarda sigara ve benzeri ürünleri içmek yasaklanacak. Ayrıca hastane ve okul gibi binaların girişlerinde sigara içmek yasak olacak.

Restoran ve kafe gibi kapalı alanlarda sigara içenler için ayrılan özel kapalı bölümler kaldırılacak.

Tütün ürünlerinin satışına da kısıtlama getirilecek. Otomatik makinelerden sigara satışı tamamen sonlandırılacak. Ayrıca kafe, restoran, bar gibi işletmeler ile festival gibi organizasyonlarda sigara satışı yapılamayacak.

Bunun yanı sıra 2028'den itibaren gıda satılan 400 metrekareden büyük mağazalarda tütün ürünlerinin satışı sonlandırılacak.

Etiketler : belçika sigara yasağı tütün
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