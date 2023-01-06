VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan birlikte hidroelektrik santrali inşa edecek
ABD'deki siyasi kriz Orta Doğu'daki benzer durumları akıllara getirdi
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor
Fransa'da 2022 "ülke tarihinin en sıcak yılı" olarak kayıtlara geçti
ABD'de işsizlik oranı yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e geriledi
DEAŞ'ın infaz timinin yargılandığı davada karar çıktı
Küresel gıda fiyatları 2022'de rekor seviyeye ulaştı
Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan hava kargo ticareti başlıyor
Almanya, Ukrayna'ya 40 adet Marder tipi zırhlı muharebe aracını mart sonuna kadar teslim etmek istiy...
Prens Harry, kitabında Kraliçe'nin ölümünü BBC'nin sayfasından öğrendiğini yazdı
Başkan Erdoğan'dan çiftçilere müjde
Dünyada Her Geçen Gün İnsani Yardım İhtiyacı Artıyor
Bakan Kirişci'den tahıl koridoru açıklaması
Komşudan, Türkiye'ye 100. yıl jesti
Afrika'yı tehdit eden terör sorunu 2023'te de listenin başında
Belçika'da Ryanair çalışanlarının grevi 100'den fazla uçuşu iptal ettirdi
İngiltere Başbakanı Sunak, greve giden tüm sendika liderlerini görüşmeye çağırdı
Rusya: Ukrayna ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor
Küresel sıcaklık artışı aynı şekilde sürerse 2100 yılında karadaki buzul kütlesinin yüzde 32'si kayb...
Van'da istihdama katkı sağlayacak tekstil fabrikalarında üretim heyecanı yaşanıyor
Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon aralıkta yüzde 9,2 oldu
2022'de Türkiye'nin arabulucu rolü
Trakya Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi'nde 40 yılda toplanan örnekler sergilenecek
Kastamonu Şapka Müzesi 1192 şapkaya ev sahipliği yapıyor
06 Ocak 2023 Cuma 14:56:00 - Güncelleme:06 Ocak 2023 Cuma 14:56:00

Belçika'da Ryanair çalışanlarının grevi 100'den fazla uçuşu iptal ettirdi

Kaynak: AA

ABONE OL

Düşük maliyetli hava yolu şirketi Ryanair'in Belçika'daki çalışanlarının bu hafta sonu greve gitmesi nedeniyle 100'den fazla sefer iptal edildi.

Yerel basınına göre, İrlanda firması Ryanair'in Belçika'daki kabin ekibini temsil eden sendikanın Noel ve yılbaşı tatilinin bitiş dönemi olan 7-8 Ocak tarihlerinde greve gidecek olması çok sayıda uçuşu aksatacak.

Grev nedeniyle söz konusu tarihlerde Ryanair'in Belçika'nın Charleroi Havalimanı'ndan Avrupa'nın çeşitli noktalarına yapacağı 100'den fazla sefer iptal edilirken, bu iptallerden yaklaşık 20 bin yolcu etkilenecek.

Charleroi Havalimanı da grev nedeniyle uçuşlarda iptal olduğu uyarısında bulundu ve söz konusu tarihlerde uçuşu bulunan yolcuların seferlerinin durumunu kontrol etmelerini istedi.

Ryanair çalışanları, ücretlerinin ve çalışma koşullarını iyileştirmesini talep ediyor.

Şirket çalışanları, 31 Aralık-1 Ocak döneminde de grev yapmış ve çok sayıda sefer iptal edilmişti.

Ryanair ile çalışanları arasında iş koşulları ve ücretler konusunda sıklıkla anlaşmazlık yaşanıyor. Uçuş ekibi özellikle seyahatlerin yoğun olduğu dönemlerde greve gidiyor.

Etiketler : İrlanda firması Ryanair Ryanair Charleroi Havalimanı
Business buluşması

Business buluşması
2 gecede 3 konser

2 gecede 3 konser
Sahnelere Bakü'de dönecek

Sahnelere Bakü'de dönecek
Minikler müzikali

Minikler müzikali
ABD'de ünlü aktör Renner, kar kürediği sırada kaza geçirerek yaralandı

ABD'de ünlü aktör Renner, kar kürediği sırada kaza geçirerek yaralandı
Çıplak ayaklı karlar prensesi

Çıplak ayaklı karlar prensesi
Yıkılmadım ayaktayım pozu

Yıkılmadım ayaktayım pozu
İbrahim Çelikkol ile Natali Yarcan aşkının ilk fotoğrafı

İbrahim Çelikkol ile Natali Yarcan aşkının ilk fotoğrafı
Dizi aşkı gerçek oldu

Dizi aşkı gerçek oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX