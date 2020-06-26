Korona vakası 61 bini geçti

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26 Haziran 2020 Cuma 14:51:00 - Güncelleme:26 Haziran 2020 Cuma 14:51:00

Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 61 bini geçti

Kaynak: AA

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Belçika'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı son 24 saatte 99 artarak 61 bin 106'ya yükseldi.

Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünden (Sciensano) yapılan açıklamada, son 1 haftada günde ortalama 89 vakanın tespit edildiği, 15 kişinin hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 99 artarak 61 bin 106'ya çıktığı kaydedilen açıklamada, ülkede salgının başlangıcından bu yana ölenlerin sayısının 5 artarak 9 bin 731'ye yükseldiği bildirildi.

Bu kişilerin yüzde 49'u hastanelerde, yüzde 50'si huzurevlerinde yaşamını yitirdi.

Diğer taraftan ülke, 1 Temmuz'da normalleşme sürecinde dördüncü aşamaya geçecek.

Havuz, eğlence parkları, sinema ve tiyatrolar belli kısıtlamalar altında açılırken, kültürel faaliyetlerin kapalı alanlarda 200, açık alanlarda 400 kişiyle düzenlenmesine izin verilecek

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