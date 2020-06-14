Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 60 bini geçti

Belçika'nın halk sağlığı araştırma kurumu Sciensano'dan yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 20 kişinin Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldığı, 42 kişinin taburcu edildiği bildirildi.

Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 6 azalarak 82'ye düştüğü belirtildi.

Kovid-19 vakası sayısının son 24 saatte 111 artarak 60 bin 29'a çıktığı kaydedilen açıklamada, 5 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Böylece ülkede salgının başlangıcından bu yana ölenlerin sayısı 9 bin 655'e yükseldi. Bu kişilerin yüzde 49'u hastanelerde, yüzde 50'si huzurevlerinde yaşamını yitirdi.