Belçika'da büyük küstahlık

Belçika'da La Libre Belgique gazetesi, 24 Nisan'da Belçika Ermenileri Komitesi Başkanı Nicolas Tavitian'ın 1915 olaylarına ilişkin Türkiye'ye, Atatürk'e, Türk tarihine yönelik "yalanlarla ve suçlamalarla dolu yazısını yayımladı. Gazete, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy tarafından cevap hakkı olarak gönderilen mektuba çeşitli gerekçeler göstererek ve açıkça taraf olarak yer vermedi. Ulusoy'un yanıtı sosyal medyada paylaşıldı.



Gazete, Tavitan'ın yazısında, 'soykırım'ın halı altına süpürüldüğü iddiasıyla bu çizimi kullandı.

YALANLARLA DOLU BİR YAZI

Tavitian imzalı yazının Türklere, Türkiye'ye ve değerlerine olan nefreti yansıtan "yalanlarla dolu" olduğunu vurgulayan Ulusoy, Türk devletinin Avrupa'daki Yahudilere Nazilerin elinden kurtarmak için Türk pasaportu verdiğini hatırlattı, Türkiye'nin acıları paylaştığının altını çizdi, bazı Ermeni grupların gerçeğin ortaya çıkmasını önlemeye çalıştığını söyledi.