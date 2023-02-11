VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hatay'da depremin 128. saatinde 13 yaşındaki Arda enkazdan sağ çıkarıldı
Belçika, Türkiye'de sahra hastanesi kuracak
Pakistan'dan Türkiye'ye yardımlar devam ediyor
AK Parti'den vefat eden Deniz Baykal için taziye mesajı
Diyarbakır'da kurulacak konteyner kent alanını inceledi
OHAL kapsamındaki yargı kararları Resmi Gazete'de
Deprem bölgesi Gaziantep'te çadır ve konteyner kentler kuruldu
"Depremler nedeniyle üniversitelerde tamamen uzaktan eğitime geçilecek"
Azerbaycan, Türkiye'ye yeniden 1000'den fazla çadır gönderdi
Başkan Erdoğan'dan vefat eden CHP eski Genel Başkanı Baykal için taziye mesajı
"Deprem 500 atom bombası etkisinde"
Deprem bölgelerinde Deprem Suçları Soruşturma Büroları kurulacak
10 yaş ve altı çocuğu bulunan kamu çalışanı kadınlara idari izin
ASO'nun deprem bölgesinde kuracağı konteynerli yaşam merkezi için çalışmalar sürüyor
Dünya Göçebe Oyunlarında kullanılan 50 konteyner deprem bölgesine sevk ediliyor
Mehmetçik depremzedelere yardım elini uzatmayı sürdürüyor
Malatya'da enkazdan 124,5 saat sonra kurtarıldı
"Bölgede görevli arkadaşlarımızdan 4'ü şehit oldu, 45'i hayatını kaybetti"
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve STK başkanları deprem bölgesinde
Türkiye Belediyeler Birliği'nden deprem bölgesine destek
Hatay'da hasarlı binalardan hırsızlık yapan ve yardım malzemelerine el koyan 42 şüpheli yakalandı
"Türkiye'deki depremler 'sıra dışı'"
Ankara'daki hastanelerde 541 depremzede tedavi görüyor
Depremden 117 saat sonra anne ve kızı kurtarıldı
11 Şubat 2023 Cumartesi 14:45:00 - Güncelleme:11 Şubat 2023 Cumartesi 14:45:00

Belçika, Türkiye'de sahra hastanesi kuracak

Kaynak: AA

ABONE OL

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Belçika hükümeti, Türkiye'ye sahra hastanesi gönderiyor.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesine kurulması planlanan hastane için gerekli malzemeler ve kurulumu yapacak 43 kişilik ekip, başkent Brüksel'deki Melsbroek Askeri Havaalanı'ndan bugün yola çıktı.

Ekibi yolcu eden Belçika Sağlık Bakanı Frank Vanderbroucke, havaalanında yaptığı açıklamada, "Dayanışma göstermemiz gerekiyordu. Böyle anlamlı bir şeyi organize etmeye mecburduk." dedi.

Vanderbroucke, sahra hastanesinin yaklaşık bir futbol sahası büyüklüğünde olacağını belirtti.

Hastanenin Kırıkhan ilçesinde depremzedelere hizmet vereceğini kaydeden Vanderbroucke, "Hastanede kadın-doğum ve çocuk birimleri bulunacak. Burada görev yapacak ve doğum yaptırabilecek personel göndereceğiz. Cerrahi birimi de yer alacak." diye konuştu.

Belçika'nın gönderdiği hastanenin kurulumu için gerekli malzemeleri 5 askeri kargo uçağının taşıyacağını aktaran Vanderbroucke, bugün kurulum için Adana'ya gidecek 43 kişiye ek olarak salı günü 60 kişinin daha yola çıkacağını bildirdi.

"SAĞLIK SİSTEMİ ÜZERİNDE BÜYÜK YÜK OLACAK"

Vanderbroucke, deprem bölgelerinden gelen görüntüleri gördüğünü, bunların "korkunç" olduğunu belirterek "Kalbimiz Türk halkıyla ve Belçika'daki Türklerle. Belçikalı-Türk dostlarımızın orada yakınları, aileleri var. Yaşanan endişe ve üzüntü korkunç." değerlendirmesini yaptı.

Felaketin etkilerinin uzun süre devam edeceğini kaydeden Vanderbroucke, bu yüzden sağlık sisteminin üzerinde büyük yük bulunacağını, kısa vadede arama kurtarma çalışmalarına katkı yapmak yerine sağlık hizmeti sunmayı tercih ettiklerini söyledi.

Vanderbroucke, "Bizim tercihimiz Dünya Sağlık Örgütünün Acil Tıbbi Ekipler-2 adını verdiği bir ekip kurmak oldu. Bu bir çeşit orta büyüklükte uluslararası acil durum tıbbi ekibi ve hakiki bir hastane." ifadelerini kullandı.

Belçika Sağlık Bakanı, Türk makamlarıyla işbirliğini değerlendirirken de çok sorunsuz bir iletişim ve temas içinde olduklarını, ilk günden itibaren Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal ile çalıştıklarını aktardı.

HASTANE PERŞEMBE GÜNÜ ÇALIŞMAYA BAŞLAYACAK

Belçika Sağlık Bakanlığı Kriz Yönetimi Servisi Başkanı Gino Claes de sahra hastanesi hakkında bilgi verirken 6 bin metrekarelik bir alanda kurulacağını, ameliyathane, ayakta tedavi birimi, acil servis, radyoloji ünitesi ve hasta yatakhanesi bulunacağını söyledi.

Claes'in verdiği bilgiye göre hastanede günde en az 100 kişi tedavi hizmeti alabilecek, 20 kişi de yatarak tedavi görebilecek.

Günde 50 küçük çaplı ameliyatın yapılabileceği hastanenin 7 büyük ameliyat yapma kapasitesi olacak.

Kırıkhan'da kurulması planlanan hastanenin perşembe günü 80 kişilik sağlık personeliyle faaliyete geçeceği belirtiliyor. Belçikalı sağlık personelinin ikişer haftalık rotasyonlarla Türkiye'de kalması planlanıyor.

Etiketler : türkiye deprem belçika sahra hastanesi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX