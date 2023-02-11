Belçika, Türkiye'de sahra hastanesi kuracak

Hatay'ın Kırıkhan ilçesine kurulması planlanan hastane için gerekli malzemeler ve kurulumu yapacak 43 kişilik ekip, başkent Brüksel'deki Melsbroek Askeri Havaalanı'ndan bugün yola çıktı.

Ekibi yolcu eden Belçika Sağlık Bakanı Frank Vanderbroucke, havaalanında yaptığı açıklamada, "Dayanışma göstermemiz gerekiyordu. Böyle anlamlı bir şeyi organize etmeye mecburduk." dedi.

Vanderbroucke, sahra hastanesinin yaklaşık bir futbol sahası büyüklüğünde olacağını belirtti.

Hastanenin Kırıkhan ilçesinde depremzedelere hizmet vereceğini kaydeden Vanderbroucke, "Hastanede kadın-doğum ve çocuk birimleri bulunacak. Burada görev yapacak ve doğum yaptırabilecek personel göndereceğiz. Cerrahi birimi de yer alacak." diye konuştu.

Belçika'nın gönderdiği hastanenin kurulumu için gerekli malzemeleri 5 askeri kargo uçağının taşıyacağını aktaran Vanderbroucke, bugün kurulum için Adana'ya gidecek 43 kişiye ek olarak salı günü 60 kişinin daha yola çıkacağını bildirdi.

"SAĞLIK SİSTEMİ ÜZERİNDE BÜYÜK YÜK OLACAK"



Vanderbroucke, deprem bölgelerinden gelen görüntüleri gördüğünü, bunların "korkunç" olduğunu belirterek "Kalbimiz Türk halkıyla ve Belçika'daki Türklerle. Belçikalı-Türk dostlarımızın orada yakınları, aileleri var. Yaşanan endişe ve üzüntü korkunç." değerlendirmesini yaptı.

Felaketin etkilerinin uzun süre devam edeceğini kaydeden Vanderbroucke, bu yüzden sağlık sisteminin üzerinde büyük yük bulunacağını, kısa vadede arama kurtarma çalışmalarına katkı yapmak yerine sağlık hizmeti sunmayı tercih ettiklerini söyledi.

Vanderbroucke, "Bizim tercihimiz Dünya Sağlık Örgütünün Acil Tıbbi Ekipler-2 adını verdiği bir ekip kurmak oldu. Bu bir çeşit orta büyüklükte uluslararası acil durum tıbbi ekibi ve hakiki bir hastane." ifadelerini kullandı.

Belçika Sağlık Bakanı, Türk makamlarıyla işbirliğini değerlendirirken de çok sorunsuz bir iletişim ve temas içinde olduklarını, ilk günden itibaren Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal ile çalıştıklarını aktardı.

HASTANE PERŞEMBE GÜNÜ ÇALIŞMAYA BAŞLAYACAK



Belçika Sağlık Bakanlığı Kriz Yönetimi Servisi Başkanı Gino Claes de sahra hastanesi hakkında bilgi verirken 6 bin metrekarelik bir alanda kurulacağını, ameliyathane, ayakta tedavi birimi, acil servis, radyoloji ünitesi ve hasta yatakhanesi bulunacağını söyledi.

Claes'in verdiği bilgiye göre hastanede günde en az 100 kişi tedavi hizmeti alabilecek, 20 kişi de yatarak tedavi görebilecek.

Günde 50 küçük çaplı ameliyatın yapılabileceği hastanenin 7 büyük ameliyat yapma kapasitesi olacak.

Kırıkhan'da kurulması planlanan hastanenin perşembe günü 80 kişilik sağlık personeliyle faaliyete geçeceği belirtiliyor. Belçikalı sağlık personelinin ikişer haftalık rotasyonlarla Türkiye'de kalması planlanıyor.