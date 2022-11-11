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11 Kasım 2022 Cuma 22:02:00 - Güncelleme:11 Kasım 2022 Cuma 22:02:00

Belçika: Türkiye bölgede önemli bir aktör

Kaynak: AA

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Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, "Türkiye'nin bölgede önemli bir aktör" olduğunun altını çizdi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'ya resmi ziyarette bulunan Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bir araya geldi.

Lahbib, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Türkiye'nin diğerlerine benzemeyen bir komşu olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin NATO üyeliğine işaret eden Lahbib, "(Türkiye) bölgede önemli bir aktör." ifadesini kullandı.

Lahbib, Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerginlikten duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Tansiyonun düşürülmesi ve diyalog, bu tür ikili sorunların çözülmesi için tek yoldur." diye konuştu.

İkili göüşmede NATO, AB ve BM çerçevesindeli iş birliği ele alındı

Herkesin uluslararası hukuka uyması gerektiğini ifade eden Lahbib, çatışmadan kaçınılması gerektiğini söyledi.

Lahbib, Ukrayna'daki savaşın ardından gündeme gelen enerji krizine de değinerek, Avrupa'nın Rus doğal gazından bağımsız hale gelmek için büyük bir çaba sarf ettiğini kaydetti.

Dendias ise görüşmede, iki ülkenin NATO, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) çerçevesindeki iş birliği, ticari ilişkiler, enerji krizi ve bölgesel gelişmeler gibi konuların ele alındığını aktardı.

Etiketler : Yunanistan Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib türkiye
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