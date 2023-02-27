VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem: Yıkılan binalar var
Bakan Kasapoğlu: Spor sahaları siyaset alanları değildir
Bakan Akar'dan depremin vurduğu Hatay'da inceleme
Malatya'da 5,6 büyüklüğünde deprem
Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov, Başkan Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
"Hatay'da kurduğumuz hastanede 2 haftada 1500'den fazla kişiyi tedavi ettik"
Cem Uçan: Ünlülük bir meslek değildir
TMO, depremzede üreticilerden kota sınırlaması olmadan alım yapıyor
"Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili hiç kimse bilek güreşine girmesin, tavsiyem odur"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Dayanışma Obası'na ziyaret
İhracat ocakta yüzde 10,3 artarak 19 milyar 369 milyon dolar oldu
Yahudi yerleşimcilerin Nablus'taki saldırısını kınadı
İstanbul'a çamur yağdı
"Taahhüt adımlarını görmeden İsveç'in NATO üyeliğine evet dememiz mümkün değil"
Geleceğin liderleri Avusturya eski Cumhurbaşkanı Fischer ile bir araya geldi
Borsa haftaya yükselişle başladı
Deprem bölgelerine yapılan ayni yardımlara ilişkin veriler paylaşıldı
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı çocukların yanında
Müşterek Kuvvetler Komutanı Moskalev'i görevden aldı
Kahramanmaraş'ta deprem
Peru'da depremzedeler için toplanan yardım malzemesi Türkiye'ye gönderildi
Otomobil parçası satma vaadiyle dolandırıcılık yapan 5 şüpheli tutuklandı
Brezilya'da sel ve toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 65'e yükseldi
Avusturya'daki Türklerden deprem bölgesi için konteyner kampanyası
27 Şubat 2023 Pazartesi 12:45:00 - Güncelleme:27 Şubat 2023 Pazartesi 12:45:00

Belçika Sağlık Bakanı Vandenbroucke: Hatay'da kurduğumuz hastanede 2 haftada 1500'den fazla kişiyi tedavi ettik

Kaynak: AA

ABONE OL

Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, Hatay'da kurdukları sahra hastanesinin çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hastanede iki haftada 1500'den fazla kişiyi tedavi ettiklerini söyledi.

Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, ülkesinin, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kurduğu sahra hastanesinin faaliyetleriyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Bakan Vandenbroucke, "Kurduğumuz sahra hastanesinin faaliyetlerinden çok memnunuz. Personelimiz, iki haftada 1500'den fazla hastayı tedavi etti. Bu yüzden orada olmanın çok faydalı olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Belçika'nın ilk kez bir doğal afetten sonra başka bir ülkede bu tür bir misyon üstlendiğini belirten Vandenbroucke, "Açıkçası, kolay bir çalışma değildi. Bunu daha önce hiç yapmadık ve bu yüzden biraz öğrenme süreciydi." diye konuştu.

Vandenbroucke, Türkiye'deki sağlık sistemi yetkilileriyle yakın temas halinde olmaya ihtiyaç duyulduğunu dile getirerek, "Her şey yolunda gitti. Yerel yetkililerle iş birliği çok iyi düzeyde." dedi.

DAYANIŞMA MESAJI

Belçika Sağlık Bakanı Vandenbroucke, "Benim için dayanışma, gösterebileceğinizin en iyisini göstermeniz demektir. Bu ülkede iyi bir sağlık sistemimiz var. Bu yüzden depremin ardından Türkiye için yapabileceğimiz en iyi şey hastane göndermekti." değerlendirmesinde bulundu.

Vandenbroucke, bu dönemde gösterilen dayanışmanın Türkiye-Belçika ilişkilerine de olumlu yansımasını beklediğini söyledi.

HASTANE FAALİYETİNİ SÜRDÜRECEK

Bu tür felaketlerden sonra sağlık sisteminin uzun süre baskı altında kalabileceğine işaret eden Vandenbroucke, diğer yandan sahada uzun süre kalmanın da personel rotasyonu açısından zor olacağını vurguladı.

Belçika Sağlık Bakanı, dün ilk rotasyon için ülkeye dönen 76 kişilik ekibin ardından ikinci vardiyanın başladığını ve sahra hastanesinin ne kadar süre faal olacağının henüz bilinmediğini belirtti.

Vandenbroucke, sahra hastanesi personelinin Belçika'dan ayrıldığı gün, uğurlama sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada da geçmişte dünyada meydana gelen depremlere ilişkin deneyimlerden yola çıkarak, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin Türkiye'nin sağlık sistemi üzerinde uzun sürecek bir baskı yaratmasının normal olduğunu ve ülkesinin, Türkiye'yi daha fazla desteklemeye hazır olması gerektiğini kaydetmişti.

Etiketler : hatay deprem frank vandenbroucke belçika sahra hastanesi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX