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15 Ocak 2023 Pazar 00:38:00 - Güncelleme:15 Ocak 2023 Pazar 00:38:00

Belçika Faslı bir imamı sınır dışı etti

Kaynak: AA

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Fransa'nın hakkında sınır dışı kararı almasından sonra Belçika'ya kaçan Faslı imam Hasan Iquioussen'in, Brüksel yönetimi tarafından sınır dışı edildiği belirtildi.

Belçika iltica ve göçten sorumlu Devlet Bakanı Nicole de Moor, İmam Hasan Iquioussen'in Fas'a sınır dışı edilmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

De Moor, aşırılık yanlısı kişilerin ülke topraklarında dolaşmasına izin vermelerinin mümkün olmadığını kaydetti.

"Burada olma hakkı olmayan herkesin sınır dışı edilmesi gerekiyor." ifadesini kullanan De Moor, bu konuda Fransa ile iyi bir işbirliği yaptıklarını dile getirdi.

Iquioussen ise sosyal medyada yer alan görüntülerinde, Kazablanka Havalimanı'nda aile fertleri tarafından karşılandığını, Fas makamlarının da kendisini iyi karşıladığını belirtti.

Fas makamlarından, Iquioussen'in sınır dışı edilmesine ve kendisine yöneltilen suçlamalara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

FRANSA'DA İMAM IQUİOUSSEN KARARI

Fransa İçişleri Bakanı Gérald Darmanin, 28 Temmuz 2022'de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Faslı imamın, Fransa'nın değerlerine, laiklik ve kadın erkek eşitliği ilkesine aykırı düşen söylemlerde bulunduğunu ve Fransa'dan sınır dışı edileceğini" yazmıştı.

Paris'teki idare mahkemesi 5 Ağustos'ta, Darmanin'in, Iquioussen'in sınır dışı edilmesi talebinin askıya alınmasına karar vermişti.

Fransa'da Danıştay konumundaki Devlet Konseyi ise 30 Ağustos 2022'de, idare mahkemesinin bu kararını bozarak, Faslı imamın sınır dışı edilmesine yeşil ışık yakmıştı.

Iquioussen'in, Fransa'dan sınır dışı edilme kararının ardından Belçika'ya kaçtığı ve eylül ayı sonlarında da burada tutuklandığı ifade edilmişti.

Etiketler : fransa Belçika iltica sınır dışı
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