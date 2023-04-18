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18 Nisan 2023 Salı 16:00:00 - Güncelleme:18 Nisan 2023 Salı 16:00:00

Belçika Başbakanı De Croo, ülkesinin Türkiye ile dayanışmasını anlattı

Kaynak: AA

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Belçika Başbakanı Alexander De Croo, ülkesinin Türkiye'deki depremlerden sonra Hatay'da bir sahra hastanesi kurduğunu ve ve uzun vadede desteğe devam edeceklerini kaydetti.

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, başkent Brüksel'de Kadir gecesinde bir grup Müslüman gencin düzenlediği iftara katıldı.

Gençlerle sohbet eden De Croo, Somali asıllı bir gencin okuduğu ezanı dinledi ve iftarını açan gençlere hurma yiyerek eşlik etti.

Başbakan De Croo, aslen Türkiye, Fas, Sudan, Irak, Somali gibi birçok ülkeden gelen gençlerle gece boyunca yaptığı uzun sohbetten sonra sorularını yanıtladı.

Belçika'daki Müslüman toplumuna mesajını ileten De Croo, "Belçika çok çeşitlilik içeren bir ülke. Müslüman toplumu önemli bir toplum ve pek çok diğerleri gibi Belçika'nın bir parçası." dedi.

İftarın Müslüman toplumu için önemli bir kutlama anı olduğunu belirten De Croo, "Ayrıca konuşma, birbirimizi dinleme, bu akşam olduğu gibi gençleri dinleme zamanı. Arzularını, sorularını dinleme zamanı. Benim için de önemli olan bu. Evet bu dini bir gece ama aynı zamanda insani bir an." ifadelerini kullandı.

Sohbetlerden sonra Belçika'da yetişmiş Müslüman gençlerden edindiği izlenimi anlatan De Croo, şöyle devam etti:

"Müthiş derece azimliler. Bazı şeyleri hayata geçirmek istiyorlar. Kenti geliştirmek istiyorlar. Ülkede bir fark yaratmak istiyorlar. Çok çeşitlilik içeren bir grup. Dil bakımından, düşünceleri bakımından, fikirleri bakımından çok çeşitli. Belçika'nın gücü de bu. Biz çok dilli bir ülkeyiz. Ülkemizde çok farklı kültürler, dinler var. Biz insanların iyi anlaştığı bir ülkeyiz. Bazen farklı fikirlerimiz olabilir. Bunlar için mücadele ederiz ama bunu sadece kelimeleri kullanarak yapıyoruz."

De Croo, son yıllarda özellikle sığınmacıları hedef alan, artan ayrımcılık içeren söylemlerin hatırlatılması ve "Belçika'da ayrımcılık yapanlara bir mesajınız var mı?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Çeşitlilik içeren bir ülkede her şey her zaman kolay olmuyor. Bunlar sizin bakış açınıza bağlı. Bence bizim çeşitliliğimiz sahip olduğumuz müthiş güçtür. Bunlar kolay değil. Her gün üzerinde çalışmayı gerektiriyor. Anlayışlı, açık olmayı, zaman zaman çözüm bulmayı gerektiriyor. Bizim gücümüz çeşitliliğimiz. Bu da doğru olan insani şey. İftar gibi bir an aynı zamanda dayanışma anı. Biz Belçika'da çok büyük dayanışma gösterdik. Buraya gelen insanlarla dayanışma gösterdik. Örneğin Türkiye'de meydana gelen depremlerden sonra dayanışma sergiledik. İşte bu dayanışma, bu gece burada kutladığımız ve her gün üzerinde durmamız gereken bir an."

Alexander De Croo, Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden sonra Belçika'da yaşayan Türk toplumuna ve Türkiye'ye de dayanışma mesajı vererek, "Belçika'da her zaman dayanışma vardır ve çok sayıda insan her gün yardım faaliyeti için aktif şekilde çalışır." dedi.

Hükümet olarak Hatay'da bir hastane inşa ettiklerini anımsatan De Croo, sözlerini, "Bu hastane hala orada ve günde 70-80 kişi tedavi ediliyor. Bu hastane bizim uzun vadede orada olacağımızı ve destek vereceğimizi gösteriyor. Türkiye'deki deprem anı korkunç olmalı ancak insanlar bundan güçlenerek çıkacak. Yeniden inşa edeceğiz ve daha güçlü bir toplum inşa edeceğiz. Terslikler oluyor, biliyoruz ancak dayanışmamız var. Belçika ile Türkiye arasındaki bu dayanışma da çok güzel." diye tamamladı.

Etiketler : alexander de croo belçika türkiye hatay deprem sahra hastanesi
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