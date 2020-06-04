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04 Haziran 2020 Perşembe 01:00:00 - Güncelleme:04 Haziran 2020 Perşembe 01:00:00

Belçika 8 Haziran'da normalleşme sürecinin üçüncü aşamasına geçecek

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Belçika'da kafe ve restoranlar açılırken din hizmetleri tekrar başlayacak. Spor müsabakalarına ilk etapta seyircisiz dönüş yapılacak, ülke içinde seyahatin de önü açılacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 13 Mart'tan bu yana tecrit politikaları uygulanan Belçika'da, 8 Haziran'da normalleşme sürecinin üçüncü aşaması başlatılacak.

Belçika Güvenlik Konseyi toplantısının ardından basına açıklamalarda bulunan Başbakan Sophie Wilmes, Kovid-19'a ilişkin rakamların düştüğüne işaret ederek, "Dürüst olmak gerekiyorsa durum bizim ve uzmanların beklentilerinden daha iyi. Hep birlikte bu sonuca ulaştık." dedi.

Wilmes, "6 altın kurala" dikkat etmek kaydıyla normalleşme sürecinde tecrit politikalarında çok ciddi bir gevşemeye gidileceğini belirterek, kuralları "Hijyen kurallarına saygı gösterilmesi, spor faaliyetlerinin daha düşük enfeksiyon riski nedeniyle dışarda yapılmasına özen gösterilmesi, risk grubundaki kişilere özel ihtimam gösterilmesi, sosyal mesafenin korunması, irtibat grubunun en fazla 10 kişiye çıkarılması ve gruptaki kişilerin bir hafta aralıklarla değiştirilmesi." şeklinde sıraladı.

Normalleşme sürecinde üçüncü aşamaya 8 Haziran'da geçileceğini açıklayan Wilmes, "Açık bir şekilde yasaklanmadığı müddetçe tüm organize faaliyetler gerçekleştirilebilir." diye konuştu.

Wilmes, uzaktan çalışmanın mümkün olduğu sürece tercih edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

- İRTİBAT GRUBU GENİŞLETİLDİ

Daha önce 4 kişiyle sınırlandırılan irtibat grubunun 10'a çıkarıldığını aktaran Wilmes, buna çocukların da dahil olduğunu, görüşmelerin ev, restoran ve kafelerde gerçekleşebileceğini bildirdi.

Wilmes, daha büyük gruplar halinde görüşmelere koşullar müsaade ederse 31 Ağustos'tan sonra izin verileceğini söyledi.

- Kafe ve restoranlar açılacak

Wilmes, "Kafe, restoran ve barlar, masalar arasında 1,5 metre mesafenin koruması koşuluyla ve masa başına en fazla 10 kişi düşecek şekilde tekrar açılabilir." duyurusunu yaptı.

Wilmes, tüm siparişlerin masada verilmesi ve garsonların maske takması gerektiğini belirterek, kafe, restoran ve barların gece saat 01.00'e kadar açık kalabileceğini kaydetti.

Parti mekanlarının ise 1 Temmuz'dan itibaren 50 kişiyi kabul edebileceğine işaret eden Wilmes, gece kulüpleri ve kumarhanelerin ise ağustos sonuna kadar kapalı kalacağını söyledi.

- SPOR FAALİYETLERİ BAŞLAYACAK

Amatör ve profesyonel spor faaliyet ve müsabakalarının bu tarihte tekrar başlayacağını bildiren Başbakan Wilmes, 1 Temmuz'dan sonra belirli kurallara uyulması kaydıyla seyircilere de izin verileceğini ifade etti.

Wilmes, havuz ve spa merkezlerinin 1 Temmuz'a kadar kapalı kalacağını belirterek, spor salonlarının da tekrar açılabileceğini bildirdi.

- DİN HİZMETLER BAŞLAYACAK

Başbakan Wilmes, 8 Haziran'da aynı zamanda din hizmet ve törenlerinin de 100 kişiyi geçmeyecek şekilde başlayacağını, 1 Temmuz'da 200 kişiye çıkarılacağını söyledi.

Belçika içinde günübirlik ya da daha uzun seyahatlerin 8 Haziran'dan itibaren mümkün olabileceğini duyuran Wilmes, Avrupa Birliği içinde sınır ötesi seyahatin ise 15 Haziran'dan sonra başlayacağına işaret etti.

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