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16 Eylül 2022 Cuma 17:40:00 - Güncelleme:16 Eylül 2022 Cuma 17:40:00

Belçika, 2015 göçmen krizinde AB'nin kotasına uymadığı için dava edildi

Kaynak: AA

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Belçika'da insan hakları alanında faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşu, Belçika devletini 2015'teki göçmen krizi sırasında Avrupa Birliğinin (AB) çıkardığı kota dahilinde göçmenleri kabul etmediği gerekçesiyle mahkemeye verdiğini açıkladı.

İnsan Hakları Birliği adlı kuruluş, konuyla ilgili açıklamasında, Yunanistan'daki kamplardan AB ülkelerinin alacağı göçmen sayısı hakkında AB'nin 2015'te belirlediği kotaya Belçika'nın uymadığını bildirdi.

O dönem Belçika için belirlenen kotanın 2 bin 415 olduğu, oysa uygulamanın sona erdiği 2017'ye kadar Belçika'nın 677 göçmeni kabul ettiği belirtildi.

Yunan adalarındaki kamplarda aşırı göçmen biriktiği aktarılan açıklamada, Belçika'nın "Yunanistan'daki göçmenleri insani olmayan şartlarda bıraktığı gerekçesiyle insanlığa karşı suç işlediği" ifade edildi.

Kuruluş, bu nedenle devlet aleyhine Brüksel'deki asliye hukuk mahkemesinde dava açıldığını duyurdu.

Etiketler : insan hakları birliği belçika göçmen
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