Belarus, Türkiye'ye deprem nedeniyle arama kurtarma ekibi gönderecek

Belarus Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Belarus Acil Durumlar Bakanı Vadim Sinyavkiy, Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'ya Türkiye ve Suriye'deki depremlerle ilgili bilgi verdi.

Lukaşenko'nun Türkiye'ye Belarus Acil Durumlar Bakanlığına ait arama kurtarma ekibi ile özel ekipman gönderilmesi talimatı verdiği belirtildi.

Açıklamada Suriye'ye insani yardım gönderilmesi konusunda da çalışmaların yapılacağı kaydedildi.