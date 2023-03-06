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06 Mart 2023 Pazartesi 18:26:00 - Güncelleme:06 Mart 2023 Pazartesi 18:26:00

Belarus'ta eski cumhurbaşkanı adayı Tikhanovskaya'ya 15 yıl hapis cezası

Kaynak: AA

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Belarus'ta eski cumhurbaşkanı adayı Svetlana Tikhanovskaya, "iktidarı ele geçirmek için anayasaya aykırı olarak komplo kurmak, aşırılık yanlısı oluşum meydana getirmek ve vatana ihanet" suçlamalarından 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Belarus devlet ajansı Belta'ya göre, Minsk Şehir Mahkemesinde görülen duruşma sonucunda hakim, Avrupa'da yaşayan Tikhanovskaya'nın gıyabında karar verdi.

İktidarı ele geçirmek için anayasaya aykırı olarak komplo kurmak, aşırılık yanlısı oluşum meydana getirmek ve yöneticiliğini yapmak, Belarus'a yaptırımlar uygulanması çağrısı yapmak ve bu yönde materyalleri dağıtmak, ülkenin ulusal güvenliğine zarar vermek ve devlet yönetimini ele geçirmek amacıyla kamuya açık çağrılarda bulunması suçlamalarından yargılanan Tikhanovskaya, vatana ihanet ile de suçlandı.

Mahkeme, Tikhanovskaya'ya 15 yıl hapis ve 12 bin dolar civarında para cezası verdi.

Tikhanovskaya'nın yanı sıra aynı suçlamalardan yurt dışında yaşayan eski Kültür Bakanı Pavel Latuşko 18 yıl ve "Yönetim Devralma Koordinasyon Kurulu" ismiyle anılan organizasyonun üyeleri Mariya Moroz, Olga Kavalkova, Sergey Dılevskiy gıyaplarında 12'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

TİKHANOVSKAYA, 2020'DE YÜZDE 10,12 OY ALMIŞTI

Svetlana Tikhanovskaya, Belarus'ta 9 Ağustos 2020'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmuştu.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun kazandığı seçimde, Tikhanovskaya yüzde 10,12 oy almıştı.

Tikhanovskaya, ülkede muhaliflerin protesto eylemlerini organize etmiş, bir süre sonra ülkeden ayrılarak Litvanya'da yaşamaya başlamıştı.

Etiketler : Belarus Mahkeme cumhurbaşkanı adayı

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