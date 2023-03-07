VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'li senatörlerden TikTok yasağına destek
Şehit Piyade Er Adem Avunan, Bingöl'de son yolculuğuna uğurlandı
Bakan Karaismailoğlu, Adıyaman'da depremzedeleri ziyaret etti
Helikopter pervanesinin çarptığı albay şehit oldu
Lukaşenko: Belarus'taki askeri havaalanına saldırıda bulunanlar yakalandı
Türkiye, İsrail'in Batı Şeria'da artan saldırı ve şiddet eylemlerini kınadı
Refakatçisi olmayan 1613 çocuk ailesine teslim edildi
Bulgaristan'dan Türkiye'deki deprem bölgelerine 70 konteynerin sevkiyatı başladı
İstanbul'da kömürlüğü çöken 7 katlı bina tahliye edildi
Putin'den Rusya'da deprem tehlikesi olan bölgelerdeki durumu gözlemleme talimatı
Stoltenberg'den Türkiye-İsveç-Finlandiya müzakere sürecine ilişkin açıklama
Bakan Koca'dan 'deprem bölgesinde salgın' açıklaması
ABD'de 6 Ocak Kongre baskınına ait yeni görüntüler tartışmalara neden oldu
İstanbul Havalimanı dünyanın en iyileri arasına girdi
Meksika'da kaçırılan 4 ABD vatandaşından ikisi ölü bulundu
Belçika'da depremzedeler için toplanan bağış 11,6 milyon avroya ulaştı
BM: Kadın hakları alanında radikal yön değişimine ihtiyaç var
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı: Kimliği belirsiz cenazelerle ilgili kimliklendirme çalışmalar...
Projeye aykırı işlem yapılan iş yeri mühürlendi: İki dükkanı birleştirmiş
'Ek bütçe' iddiasına Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama
İkna çalışmaları sonucu 2 terörist daha teslim oldu
Sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 19 bin 405'e ulaştı
Verem tedavisini reddeden hastaya tutuklama kararı çıkarıldı
Türkiye ile Brunei Darusselam arasında 5 anlaşma imzalandı
07 Mart 2023 Salı 23:39:00 - Güncelleme:07 Mart 2023 Salı 23:39:00

Lukaşenko: Belarus'taki askeri havaalanına saldırıda bulunanlar yakalandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesindeki askeri havaalanında bulunan A-50 model Rus uçağına insansız hava aracıyla saldırıda bulunanların yakalandığını açıkladı.

Lukaşenko, Belarus askerlerine yönelik düzenlenen ödül töreninde, başkent Minsk yakınlarındaki Maçulişçi Askeri Havaalanı'na yönelik geçen ay yapılan saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bunun arkasında Ukrayna Güvenlik Servisi ile ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) olduğunu ifade eden Lukaşenko, "Bu olayın hazırlığı yaklaşık 8 ay önce başladı. Bir terörist eğitildi. Bu terörist Rusya ve Ukrayna pasaportuna sahip. Bu şahıs Kriviy Rig kentinde doğdu ve Kırım'da yaşadı. Bunun bazı akrabaları Avusturya'da yaşıyor. Bu şahıs, Ukrayna istihbaratına 2014'te çalışmaya başladı" dedi.

Lukaşenko, saldırıda bulunan şahsın Polonya, Letonya ve Rusya üzerinden Belarus'a geldiğini aktararak, "Sonunda bu şahıs yakalandı. Bu kişinin Belarus topraklarında bulunan 20'den fazla suç ortağı da gözaltına alındı. Diğerleri yurt dışında saklanıyor" diye konuştu.

Söz konusu olaya ilişkin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i suçlayan Lukaşenko, "Bu tür operasyonlar, ülke liderinin bilgisi olmadan yapılmıyor. Bunu Cumhurbaşkanı olarak söylüyorum" ifadelerini kullandı.

Lukaşenko, Belarus'un savaşa katılmak istemediğini ve buna izin vermeyeceklerini vurguladı.

Belarus'taki Maçulişçi Askeri Havaalanı'nda bulunan A-50 model Rus uçağına, şubat sonunda insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiği açıklanmıştı.

Etiketler : Lukaşenko Belarus ABD

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX