Lukaşenko: Belarus'taki askeri havaalanına saldırıda bulunanlar yakalandı
Kaynak: AA
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesindeki askeri havaalanında bulunan A-50 model Rus uçağına insansız hava aracıyla saldırıda bulunanların yakalandığını açıkladı.
Lukaşenko, Belarus askerlerine yönelik düzenlenen ödül töreninde, başkent Minsk yakınlarındaki Maçulişçi Askeri Havaalanı'na yönelik geçen ay yapılan saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bunun arkasında Ukrayna Güvenlik Servisi ile ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) olduğunu ifade eden Lukaşenko, "Bu olayın hazırlığı yaklaşık 8 ay önce başladı. Bir terörist eğitildi. Bu terörist Rusya ve Ukrayna pasaportuna sahip. Bu şahıs Kriviy Rig kentinde doğdu ve Kırım'da yaşadı. Bunun bazı akrabaları Avusturya'da yaşıyor. Bu şahıs, Ukrayna istihbaratına 2014'te çalışmaya başladı" dedi.
Lukaşenko, saldırıda bulunan şahsın Polonya, Letonya ve Rusya üzerinden Belarus'a geldiğini aktararak, "Sonunda bu şahıs yakalandı. Bu kişinin Belarus topraklarında bulunan 20'den fazla suç ortağı da gözaltına alındı. Diğerleri yurt dışında saklanıyor" diye konuştu.
Söz konusu olaya ilişkin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i suçlayan Lukaşenko, "Bu tür operasyonlar, ülke liderinin bilgisi olmadan yapılmıyor. Bunu Cumhurbaşkanı olarak söylüyorum" ifadelerini kullandı.
Lukaşenko, Belarus'un savaşa katılmak istemediğini ve buna izin vermeyeceklerini vurguladı.
Belarus'taki Maçulişçi Askeri Havaalanı'nda bulunan A-50 model Rus uçağına, şubat sonunda insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiği açıklanmıştı.
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