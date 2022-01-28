Bölgede gerilim had safhada

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28 Ocak 2022 Cuma 13:52:00 - Güncelleme:28 Ocak 2022 Cuma 13:52:00

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko: Rusya'ya saldırırlarsa savaşa katılırız

Kaynak: AA

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Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Ukrayna-Rusya gerilimi devam ederken dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Lukaşenko, Rusya'ya doğrudan saldırı olursa savaşa katılacaklarını açıkladı.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya'nın doğrudan saldırıya uğraması halinde, Belarus'un da Rusya'nın yanında savaşa katılacağını söyledi.

AA'nın aktardığı habere göre, Lukaşenko, Belarus Parlamentosunda yaptığı konuşmada, bölgede Rusya ile ABD ve NATO arasında artan askeri gerginliğe dair değerlendirmelerde bulundu.

Belarus'un güneyinde, Ukrayna sınırında gerginliğin artığını belirten Lukaşenko, "Ukrayna perde arkası pazarlığa konu oluyor, Ukraynalılar çatışmanın alevlerine itiliyor, kasıtlı olarak saldırganlığa hazırlanıyorlar. Belaruslular da dahil olmak üzere kardeş halklara karşı düşmanca bir tavır oluşturuyorlar." şeklinde konuştu.

Bölgede askeri bir çatışma ihtimalinin yalnızca iki durumda gerçekleşeceğine işaret eden Lukaşenko, "Savaş olacak mı olmayacak mı? Evet, olacak ancak sadece iki durumda: Belarus'a doğrudan saldırı yapılırsa, Belarus'a karşı sıcak bir savaş başlatılırsa. İkinci durum, müttefikimiz Rusya doğrudan saldırıya uğrarsa. Belarus da buna katılır ve bunun temeli bizim müttefiklik anlaşmalarımızdır." dedi.

Ülkesine bir saldırı gerçekleştirilmesi halinde "yüz binlerce" Rus askerinin Belarus'a geleceğini ifade eden Lukaşenko, "Batı, Belarus'ta Rus askerinin olup olmayacağı sorusuyla oldukça ilgili. Buna cevap vermek istiyorum. Eğer ülkemize yönelik bir saldırganlık olursa, yüz binlerce Rus askeri vatanımızı yüz binlerce Belaruslu ile birlikte korumak için burada olur." diye konuştu.

Etiketler : Aleksandr Lukaşenko UKRAYNA RUSYA
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