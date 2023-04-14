Belarus: Batı düşmanca söylemlere devam ederse stratejik nükleer silah ediniriz

Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin, Brest şehrindeki askeri poligonda, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Budapeşte Memorandumu ile Belarus'un gönüllü olarak nükleer silahlardan vazgeçen ilk ülkelerden biri olduğunu hatırlatan Hrenin, ekonomik baskı da dahil olmak üzere Belarus'a baskı yapılmayacağına dair garantiler verildiğini söyledi.

Hrenin, "Şimdi ne görüyoruz? Bütün bunlar, onu kullanan az sayıda devletin çıkarları için yapıldı. Dünya liderliği için mücadele ediyorlar ve bu memorandumu umursamıyorlar." ifadesini kullandı.

SAVAŞA YÖNELİK HAZIRLIKLARIN GÖSTERGELERİ

NATO ülkelerinin Ekim 2022'de nükleer tatbikat yaptığını ve kimsenin buna yorum yapmadığını belirten Hrenin, üstelik Varşova'nın da topraklarına ABD'nin nükleer silahlarını konuşlandırmaya hazır olduğunu duyurduğunu anımsattı.

Hrenin, Kiev'in de Rusya topraklarına önleyici saldırılar yapılması gerektiğini açıkladığını dile getirerek, bunun dışında İngiltere'nin Ukrayna'ya zayıflatılmış uranyumlu silah göndermeye hazır olduğuna dikkat çekti.

Polonya'nın Avrupa'nın en güçlü ordusunu oluşturma hazırlığı niyetini beyan ettiğini kaydeden Hrenin, Varşova'nın daha önce adı bile geçmeyen yeni askeri birlikler ve tugaylar oluşturduğunu, bunların kendilerine yönelik olduğunu belirtti.

Hrenin, "Bütün bunlar, savaşa yönelik ileri hazırlıkların göstergeleridir. Bu durumda güç kullanma tehdidine ancak güç kullanarak karşılık vereceğimizi anlıyoruz." dedi.

"KUVVETE KUVVETLE KARŞILIK VERECEĞİZ"

Belarus'a konuşlanacak Rus taktik nükleer silahlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hrenin, nükleer mühimmat taşıyabilen uçak ve askeri teknik araçların hazırlandığını, nükleer başlık kullanılabilen İskender füze sisteminin temin edildiğini hatırlattı.

Hrenin, gelecek hafta ilgili Belarus askeri birliklerin eğitiminin tamamlanacağını ve Rusya'dan geri döneceğini aktardı.

Hrenin, "Gerekirse stratejik nükleer silahlarımız da olacak. Biz zaten bunun için mevcut alanları hazırlıyoruz. Eğer düşmanca söylem devam ederse bir sonraki adım bu olacak. Kuvvete ancak kuvvetle karşılık vereceğiz. Batı başka türlüsünü anlamıyor." diye konuştu.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun nükleer silahların son çare olduğunu ifade ettiğini hatırlatan Hrenin, bu silahların ciddi stratejik caydırıcılık taşıdığını söyledi.

Kendilerinin kimseyi tehdit etmediğini, barış içinde yaşamak ve bağımsız kararlar almak istediklerini vurgulayan Hrenin, Batı'nın aslında bundan korktuğunu kaydetti.

ÖZEL MÜHİMMAT TAŞIYABİLEN SU-25 UÇAK PİLOTLARIN EĞİTİMİ TAMAMLANDI

Öte yandan Belarus Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Su-25 savaş uçaklarının operasyon ve muharebe kullanımına yönelik program kapsamında Belarus askeri personelinin ek eğitiminin tamamlandığı bildirildi.

Rus eğitmenlerin rehberliğinde gerçekleşen eğitimde, Belaruslu pilotların "özel mühimmat" dahil modern havacılık silahlarını kullanım yeteneklerinin artırıldığı kaydedildi.