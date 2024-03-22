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Bebek katili Netanyahu'dan rest! "ABD'nin desteği olmazsa Refah'a tek başımıza gireriz"
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22 Mart 2024 Cuma 18:25:00 - Güncelleme:22 Mart 2024 Cuma 18:25:00

Bebek katili Netanyahu'dan rest! "ABD'nin desteği olmazsa Refah'a tek başımıza gireriz"

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tel Aviv'i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesinin ardından, Gazze Şeridi'nin güneyindeki "Refah'a girmeden Hamas'a karşı zafer kazanamayacaklarını, bunu ABD'nin desteğiyle yapmayı umduklarını ama zorunda kalırlarsa tek başına yapacaklarını" söyledi.

Netanyahu, 7 Ekim 2023'ten beri bölgeye 6. ziyaretini gerçekleştiren Blinken ile yaptığı görüşmenin ardından görüntülü bir mesaj yayımladı.

"ABD'nin Hamas'a karşı savaşta 5 aydan uzun süredir İsrail ile omuz omuza durduğunu ve bunu takdir ettiklerini" belirten Netanyahu, "sivil nüfusun savaş alanından çıkarılması ve insani ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğinin farkında olduklarını ve bunun üzerinde çalıştıklarını ABD Dışişleri Bakanı'na ilettiğini" belirtti.

Netanyahu, "Ama aynı zamanda Blinken'a Refah'a girmeden ve Hamas'ın buradaki tugaylarını etkisiz hale getirmeden Hamas'ı yenmenin yolu olmadığını anlattım. Bunu ABD'nin desteği ile yapmayı umduğumuzu ama gerekirse tek başımıza yapacağımızı söyledim." diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in, bir günlük Tel Aviv ziyaretinde Başbakan Netanyahu ve İsrail savaş kabinesiyle görüşmesinin ardından Washington'a dönmesi bekleniyor.

Bölge turu kapsamında Suudi Arabistan ve Mısır'ı ziyaret eden Blinken, Kahire'de "Refah'a saldırının hata olacağını İsraillilere anlatacağını" dile getirmişti.

Etiketler : Netanyahu İsrail Gazze Refah ABD
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