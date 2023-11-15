VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sağlık Bakanı Koca: "Olabildiğince hastayı Gazze'den Türkiye'ye getirme çabasındayız"
Bebek katili Netanyahu, Şifa Hastanesi'ne yapılan baskınla övündü
AK Parti'den yerel seçim mesajı: "Cumhur İttifakı'nda hiçbir parti yokuz demedi"
Azerbaycan tezkeresi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Güvenlik alanında başka ortaklar arıyoruz
Hizbullah, İsrail'e ait 2 askeri noktaya saldırı düzenledi
15 Kasım 2023 Çarşamba 19:24:00 - Güncelleme:15 Kasım 2023 Çarşamba 19:24:00

Bebek katili Netanyahu, Şifa Hastanesi'ne yapılan baskınla övündü

Kaynak: AA

ABONE OL

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde "ulaşamayacakları yer olmadığını" ileri sürerek, yüzlerce yaralı ve yerinden edilmiş Filistinlilerin bulunduğu Şifa Hastanesi'ne yapılan baskınla övündü.

Netanyahu, Gazze Şeridi sınırına yakın bir bölgede bulunan İsrail ordusuna ait eğitim kampına yaptığı ziyarette, Gazze'ye yönelik saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başbakanlık Basın Ofisi'nden yayımlanan görüntülerde Netanyahu, Gazze Şeridi'nde "ulaşamayacakları yer olmadığını" öne sürerek, şunları söyledi:

"Gazze'yi istila edemeyeceğimizi söylediklerini hatırlıyor musunuz? İstila ettik. Gazze şehrinin kenar mahallelerine ulaşamayacağımızı söylediler, ulaştık. Şifa Hastanesi'ne giremeyeceğimizi söylediler, içeri girdik."

Netanyahu, dün akşam ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştüğünü belirterek "zafer kazanıncaya kadar" Gazze'ye yönelik saldırılardan vazgeçmeyeceklerini söyledi.

İsrail güçleri, bu sabah erken saatlerde Gazze'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi'ne tanklar eşliğinde baskın düzenlemişti.

Etiketler : Netanyahu Gazze saldırısı Şifa Hastanesi
‘Kadın Hikayeleri' sahneye taşınıyor

‘Kadın Hikayeleri' sahneye taşınıyor
Ünlü top modelden Türkiye mesajı

Ünlü top modelden Türkiye mesajı
‘Ölüler Günü' festivalinde yeni yaşa merhaba

‘Ölüler Günü' festivalinde yeni yaşa merhaba
Bengü'nün kültür korosu

Bengü'nün kültür korosu
‘Aybüke Öğretmen hepimizin kahramanı'

‘Aybüke Öğretmen hepimizin kahramanı'
"Manevi yük annede maddiyat bende"

"Manevi yük annede maddiyat bende"
Hastalığından bahsetti

Hastalığından bahsetti
Süperstar sahne kostümü ile göz kamaştırdı

Süperstar sahne kostümü ile göz kamaştırdı
Filmde anneliğin tadını çıkardı

Filmde anneliğin tadını çıkardı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX