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13 Mart 2024 Çarşamba 20:08:00 - Güncelleme:13 Mart 2024 Çarşamba 20:08:00

Bebek katili İsrailli Bakan'dan Refah'a saldırı iması!

Kaynak: AA

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Bebek katili İsrail'in Savunma Bakanı Yoav Gallant, kara işgalini sürdürdükleri Gazze Şeridi'nde 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah bölgesine saldırmaya hazırlandıklarını ima etti.

Savunma Bakanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Gallant, Gazze Şeridi'nde kara işgaline katılan birlikleri ziyaret ederek komutanlarla durum değerlendirmesi yaptı.

Gallant, yaptığı görüntülü açıklamada, "Gazze'de teröristler için güvenli yer yok. Geciktiğimizi düşünenler yakında her yere ulaşabileceğimizi görecek." dedi.

İnsani konuların yardım gemilerinin yakında Gazze'ye ulaşmasıyla "çözüleceğini" öne süren Gallant, insani yardımların Hamas'a değil sivillere ulaşmasının sağlanacağını savundu.

İsrail basını, Gallant'ın sözleriyle İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah'a saldıracağı mesajını verdiği değerlendirmesi yaptı.

İSRAİL'İN YERİNDEN ETTİĞİ FİLİSTİNLİLERİN SON SIĞINAĞI REFAH

Gazze Şeridi'nin en güneyinde Mısır sınırında yer alan, 7 Ekim 2023 öncesinde yaklaşık 280 bin kişinin yaşadığı Refah kentinin nüfusu, İsrail'in saldırılarıyla yerinden ettiği Filistinlileri "güvenli olduğunu" ileri sürdüğü Gazze'nin güneyine gitmeye mecbur bırakması nedeniyle 1,5 milyona ulaştı.

Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

İsrail ordusunun 159 gündür sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 272 Filistinli öldürüldü, 73 bin 24 kişi yaralandı.

Etiketler : İsrail Gazze Refah saldırı Yoav Gallant
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