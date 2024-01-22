VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Meloni, yardım istedi: Başkan Erdoğan ile görüşmesi İtalya basınında
Kırgızistan 7.0 ile sallandı
Bebek katili İsrail, Gazze'de 108 günde 11 bin çocuk katletti
Türkiye ile dost ülke arasında imzalar atıldı!
Bakan Yerlikaya'dan 'kıyıya vuran cesetler' açıklaması: 'Kimlik tespit süreci sürüyor
İsveç'in NATO'ya katılım protokolü yarın TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek oylanacak
22 Ocak 2024 Pazartesi 21:25:00 - Güncelleme:22 Ocak 2024 Pazartesi 21:25:00

Bebek katili İsrail, Gazze'de 108 günde 11 bin çocuk katletti

Kaynak: AA

ABONE OL

Bebek katili İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarla 11 bin çocuğu katlettiği açıklandı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'ye 108 gündür sürdürdüğü saldırılarında 11 bin çocuk ve 7 bin 500 kadın hayatını kaybetti.

Gazze'de şu ana kadar yüzde 70'i kadın ve çocuk 7 bin kişinin hala enkaz altında veya kayıp olduğu kaydedilirken, hastanelere ulaşan cenazelerin sayısı 25 bin 925 oldu, 63 bin kişi de yaralandı.

İsrail saldırılarında 70 bin konutun tamamen yıkıldığı, toplamda ise 290 bin konutun zarar görerek ikamet edilmez durumda olduğu bilgisi paylaşıldı.

Sağlık sektörünü hedef alan İsrail ihlallerine ilişkin ise 337 sağlık çalışanı ile 45 sivil savunma görevlisinin öldürüldüğü aktarıldı.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 119 gazetecinin İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğine dikkati çekildi.

İsrail güçlerinin 99 sağlık çalışanı ve 10 gazeteciyi alıkoyduğu, 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 2 milyon kişinin yerinden edildiği vurgulandı.

Yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı kalabalık barınma merkezlerindeki gayriinsani duruma işaret edilerek, yerinden edilme sonucu 400 bin bulaşıcı hastalık ve 8 binden fazla Hepatit A vakasının tespit edildiği bilgisi verildi.

Gazze'de sağlık bakımı verilemediği için 60 bin hamile kadın ile ilaç eksikliği nedeniyle 350 bin kronik hastalığı bulunan kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu duyuruldu.

İsrail ordusu, 140 hükümet tesisi ile 99 okul ve üniversiteyi yerle bir etti, 295 okul ve üniversite ise kısmen zarar gördü.

Gazze dışında tedavi edilmesi gereken yaralı sayısının 11 bin olduğu, yetersiz sağlık hizmeti nedeniyle 10 bin kanser hastasının ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı vurgulandı.

İsrail ordusunun Gazze'de 161'ini tümüyle yıktığı 253 camiye zarar verdiği ve 3 kiliseyi hedef alarak yıkımına neden olduğu bildirildi.

Gazze'de İsrail 150 sağlık kuruluşunu hedef aldı, 53 sağlık merkezi ile 30 hastaneyi hizmet dışı bıraktı ve 122 ambulansı kullanılmaz hale getirdi.

İsrail, Filistin'in kültürel mirasını da hedef aldı, Gazze'de 200 tarihi ve kültürel varlığı yıktı.

Açıklamada ayrıca İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye 65 bin tondan fazla patlayıcıyla saldırı düzenlediği vurgulandı.

Etiketler : israil katliamı çocuk ölümleri gazze saldırıları
Yeniden aşk yaşadığı iddiaları hakkında konuştu

Yeniden aşk yaşadığı iddiaları hakkında konuştu
Aşkları kısa sürdü

Aşkları kısa sürdü
Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını ve Seyran hakkında konuştu

Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını ve Seyran hakkında konuştu
Zamanın En İyileri!

Zamanın En İyileri!
Kahramanlarımız kalbimizde! Ünlüler şehit askerlerimize Allah'tan rahmet diledi

Kahramanlarımız kalbimizde! Ünlüler şehit askerlerimize Allah'tan rahmet diledi
Hülya Avşar, Yalçın Dümer ile ilgili konuştu: Beni dikizlemiş!

Hülya Avşar, Yalçın Dümer ile ilgili konuştu: Beni dikizlemiş!
Evlilik işleri kısmet

Evlilik işleri kısmet
Baba-oğul reklamda buluştu

Baba-oğul reklamda buluştu
"Türkiye'nin Dubai'si Adana'dır"

"Türkiye'nin Dubai'si Adana'dır"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX