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28 Haziran 2023 Çarşamba 11:32:00 - Güncelleme:28 Haziran 2023 Çarşamba 11:32:00

Bayramın ilk gününde 'tek taraflı' ateşkes ilan edildi

Kaynak: AA

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Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramın ilk gününde "tek taraflı" ateşkes ilan etti.

Bayram dolayısıyla Sudan devlet televizyonundan halka seslenen Burhan, "Hartum, Ubeyd, Zalince, Nyala'da yaşananları ve etnik temizlik ve soykırım suçu olabilecek Cuneyne'deki olaylara tüm dünya şahit oluyor." ifadesini kullandı.

Silahlı kuvvetlerin bu "hain komploya" karşı sorumluluklarını yerine getirdiğini söyleyen Burhan, Sudan halkına Silahlı Kuvvetlerine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Burhan, orduyla 15 Nisan'dan bu yana çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu'nun "Sudanlıların kalıntıları ve kafatasları üzerine" kendi krallığını kurmak istediğini savunarak, "Biz yerin üstündeyken bu olmayacak." dedi.

Burhan, silahlı kuvvetlerin, Sudan halkı tarafından yönetilen sivil bir hükümete iktidarı devretmeye istekli olduğunun altını çizdi.

Askeri birliklere katılma çağrısı

Komplonun boyutunun, herkesin devlete yönelik beka tehditlerine karşı uyanık ve hazır olmasını gerektirdiğini belirten Burhan, "Devletin bekasını savunma şerefini kazanmak için savunma yapabilen herkesin, ikamet ettiği yerde veya askeri birliklere katılarak bu ulusal rolü oynamaktan çekinmemesini rica ediyoruz." diye konuştu.

Orgeneral Burhan, konuşmasında bayramın ilk gününde "tek taraflı" ateşkes ilan ettiğini duyurdu.

HDK Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu da arife günü ve bayramın ilk gününde "tek taraflı" ateşkes ilan etmişti.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan ordusunun, HDK'nin, 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegresini istemesi, HDK'nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan gerginlik, taraflar arasında silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Sağlık Bakanlığı ve Birleşmiş Milletlerin son rakamlarına göre, çatışmalarda 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti ve on binlerce kişi yaralandı, ayrıca ülke içinde ve dışında 2,5 milyondan fazla kişi yerinden edildi.

Etiketler : Hartum Sudan HDK
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