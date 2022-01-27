Bayraktar TB2'ye karşı silah istediler!

Moskova'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'ta desteklediği Rus yanlısı ayrılıkçılar Rusya'dan modern silahlar talep ediyor. Ayrılıkçı liderlerden Denis Pushilin, Batılı ülkelerin desteklediği Ukrayna ordusuna karşı koymak için silah istedi.

Rus ordusu sınırda 100 bini aşkın askeriyle işgal için beklerken, Ukrayna krizinde yepyeni bir döneme girildi. Rusya lideri Vladimir Putin, Avrupa'daki tek müttefiki Belarus'a S-35 savaş uçağı sevkiyatını tamamladı, Karadeniz'de ise 20'yi aşkın Rus savaş gemisi tatbikata girişti.

Kırım'daki Sivastopol ve hemen karşısında yer alan Novorossiysk'teki üslerinden ayrılan savaş gemilerinin geniş çaplı bir gövde gösterisine hazırlandığı bildiriliyor. Rus medyası, Karadeniz'e açılan araçlar arasında fırkateynler, devriye gemileri, küçük füze gemileri ve çıkarma gemilerinin de yer aldığını bildiriyor.

Ukrayna sınırındaki topçu birlikleri de gerçek mermilerle atış yapıyor, görüntüler ordu televizyonu Zvezda tarafından ekrana getirildi.

Rus ordusunun harekete geçtiği noktalardan bir diğeri ise, Barents Denizi oldu. Donanmaya bağlı savaş gemilerinin tatbikatı bir hafta sürecek.

BAYRAKTAR TB2 ALT ÜST ETTİ!

Moskova'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'ta desteklediği Rus yanlısı ayrılıkçılar ise, Rusya'dan modern silahlar talep ediyor. AFP'nin haberine göre, ayrılıkçı liderlerden Denis Pushilin, Batılı ülkelerin desteklediği Ukrayna ordusuna karşı koymak için silah istedi.

Donbas'ta Vladimir Solovyov'a konuşan Pushilin'in kurduğu bir cümle, özellikle göze çarptı: "En önemlisi, Bayraktar'lara karşı koyacak silaha ihtiyacımız var."

Ukrayna, Türkiye'den çok sayıda Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı (SİHA) satın aldı ve Rus yanlısı ayrılıkçılara ilk saldırı Ekim 2021'de gerçekleşti. Bu, aynı zamanda Bayraktar'ın Avrupa'daki ilk taarruzu olma özelliğini taşıyordu. Ukrayna ordusunun söz konusu tarihten bu yana Donbas'ta Rus yanlısı ayrılıkçıları hedef aldığı biliniyor.