VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ermenistan'a ağır darbe! Bayraktar TB2 SİHA'lar vurdu
Meteoroloji: Çöl sıcakları geliyor
İngiltere'de Liz Truss dönemi
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında Kızılyıldız'ı konuk edecek
Varank: (Temmuz ayı sanayi üretimi) Elektrik tüketiminin öncü verileri, endeksin tekrar toparlanacağ...
İkinci el motorlu kara taşıtı düzenlemelerinde geçiş dönemi yarın sona erecek
AB Komisyonu Başkanı Leyen: Düşük maliyetle elektrik üreten şirketlerin gelirlerine tavan getirilmes...
Ermenistan ordusu Kelbecer ve Laçın'daki Azerbaycan mevzilerini top atışına tuttu
Trakya'da vatandaşlar sosyal konut projesi için başvurularını yapmaya başladı
Başkan Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılacak
O teröristler Türkiye'ye getirildi
Bakan Kurum müjdeyi verdi: Başvurular başladı
Yeni gemiler yolda! Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı sürüyor
Türkiye'den Ermenistan'a uyarı: Provokasyonlarından vazgeçmeli
Muğla'daki yangın kontrol altına alındı
"Lütfen Putin'e söyleyin"
Tarihi konut hamlesinde başvurular başladı!
CHP'nin ‘Bozkurt Kemal' balonu patladı!
Enerjisinin sırrını açıkladı
Baba-kız şarkısı
Sokak ortasında hararetli tartışma
Karadeniz romantizmi
Sahnede doğum günü sürprizi
Çocuklarla ‘Memleketim'
14 Eylül 2022 Çarşamba 12:30:00 - Güncelleme:14 Eylül 2022 Çarşamba 12:30:00

Bayraktar TB2 SİHA'lar peş peşe havalandı! S-300'ler imha edildi

Kaynak: İHA

ABONE OL

Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait mevzileri ve S-300 hava savunma sistemlerini Bayraktar TB2 SİHA ve Harop kamikaze dronuyla imha ettiği anların görüntüleri yayımlandı.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerginlik sürüyor. Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusuna ait mevzileri hedef aldığı anların görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde Bayraktar TB2 SİHA ve Harop kamikaze dronu kullanılarak Ermenistan'a ait Rus yapımı iki S-300 hava savunma sistemi, Ermenistan topçu mevzisi, askeri karakol ve sığınak gibi askeri hedeflerin yok edildiği görüldü.

ERMENİSTAN'IN SALDIRILARINDA 2 AZERBAYCANLI SİVİL YARALANDI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı ve Başsavcılığı tarafından yapılan ortak açıklamada, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin 12 Eylül gece saatlerinden başlayarak Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırının Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyonu sonucu 2 Azerbaycanlı sivilin yaralandığı bildirildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu, diğerinin ise tedavisinin ardından taburcu edildiği kaydedildi.

Etiketler : ERMENİSTAN' SİHA BAYRAKTAR
Hayat el ele yürünmeli

Hayat el ele yürünmeli
Bursa coşkusu

Bursa coşkusu
Oyunculuk sohbeti

Oyunculuk sohbeti
Hem oynadı hem söyledi

Hem oynadı hem söyledi
2'si yeni 6 dizi başlıyor

2'si yeni 6 dizi başlıyor
Teşkilat'tan ‘Kuruluş Osman'a

Teşkilat'tan ‘Kuruluş Osman'a
Ortaç'a dava şoku

Ortaç'a dava şoku
Aile buluşması

Aile buluşması
Kendini işine verdi

Kendini işine verdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes