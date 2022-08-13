Bayraktar TB2 posta pulunda: Litvanya'nın en popüleri
Kaynak: TRT Haber
Litvanya Posta Teşkilatı, Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı'nın görselini posta pulu olarak bastı. Pul, postanelerde ve internette satışa sunuldu.
Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Litvanya'da tarihe geçti.
Litvanya Posta Teşkilatı, halkın Ukrayna'ya göndermek üzere Bayraktar TB2 almak için para toplamasını ölümsüzleştirdi.
Türk İHA'sı için özel bir posta pulu bastı.
Litvanya'nın Ankara Büyükelçisi Ricardas Degutis, "Litvanya Posta Teşkilatı 45 bin pulu dolaşıma soktu. Basılan pulların yarısından fazlası çoktan satıldı. Bu girişim oldukça başarılı oldu." açıklamasını yaptı.
Pulun üzerinde, uçan Bayraktar TB2 SİHA'nın çizimi yer alıyor.
"LİTVANYA'NIN EN POPÜLER PULU"
Posta pulları, 2 eurodan postanelerde ve internette satışa sunuldu.
Büyükelçi Degutis, "Basılan Bayraktar pulları Litvanya'da bu yıl en çok satılan en popüler olan pullardan. Pulların satışından elde edilecek paraların yarısı Ukrayna'ya bağışlanacak." dedi.
Bayraktar TB2 SİHA alınması için düzenlenen bağış kampanyasında 3 günde 5 milyon euro toplandı.
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