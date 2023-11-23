Batı'nın makyajı Gazze'de döküldü

'OLANLAR KABUL EDİLEMEZ' DEDİ, İŞİNE SON VERİLDİ

Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon, New York'ta Filistin'e destek yürüyüşüne katıldı. Sarandon "Filistin halkının yanında yer almak için Filistinli olmanıza gerek yok. 5 bine yakın çocuğun katledilmesinin kabul edilemez" dedi. Menajerlik ajansı United Talent Agency (UTA), 77 yaşındaki yıldızla yollarını ayırdı.

SÖZCÜYE TEPKİ GÖSTERDİ, KOVULDU

Fransız devlet televizyonu sunucusu Mohammed Kaci yayında, "Hamas çocukları ve kadınları öldürdü" diyen İsrail Ordu Sözcüsü Rafowicz'e, "Öyleyse Hamas gibi hareket ediyorsunuz" cevabını verdi. Gerilimin tırmandığı programda İsrail ordu sözcüsü yayından alındı. Kaci, gazetecilik kurallarına uygun hareket etmediği gerekçesiyle görevden alındı.

ELEŞTİRDİ DİYE İFADEYE ÇAĞRILDI

Fransız komedyen Guillaume Meurice radyo programında, "Netanyahu sivilleri katlediyor. Hitler'den farkı yok" dedi. Radio France tarafından uyarı alan komedyen Meurice polis tarafından ifadeye çağrıldı. Meurice durumu "2023'te şakalar yapan bir adamın başına gelenler" notuyla paylaştı.

'SOYKIRIM' DEDİ, FİLMDEN ATILDI

'Çığlık' serisinin yıldızı, Meksikalı oyuncu Melissa Barrera sosyal medyadan, "Gazze'ye toplama kampı gibi davranılıyor. Şu anda soykırım ve etnik temizlik yaşanıyor ancak kimse bir şey yapmıyor" paylaşımı yaptı. Filmin yapım şirketi Spyglass, "Duruşumuz net bir şekilde açıktır: Açıkça nefret söylemi çizgisini aşan herhangi bir şeye, yanlış atıflar da dahil olmak üzere her türlü nefretin kışkırtılmasına karşı sıfır toleransımız vardır" diyerek Barrera'nın işine son verdi.

GAZZE'YE DESTEK VERİNCE 'YANLIŞ YOLDA' DEDİLER

Ünlü iklim aktivisti Greta Thunberg, Amsterdam'da bir gösteride Filistinlilerle dayanışma içinde olduğu mesajını verdi. Thunberg, "Ezilenlerin, özgürlük ve adalet için mücadele edenlerin sesine kulak vermeliyiz. Aksi takdirde, uluslararası dayanışma olmadan iklim adaleti olamaz" dedi. Thunberg'in Filistin'e destek vermesi Batı'yı çileden çıkardı. Der Spiegel dergisi idol olarak gösterilen Thunberg'in Filistin'e destek vermesini 'Bir idolun yanlış yolu' diye haberleştirildi.

BBC'DEN SANSÜR

2023 BAFTA İskoçya Ödül Töreni'nde Mısırlı Aktör Amir El Masry, Eilidh Munro ve Finlay Pretsell, sahnede Filistin'e destek mesajı gönderdi ve herkesi bu katliama karşı sesini yükseltmeye çağırdı.

BBC, ödül töreni esnasında Filistin'e destek çağrılarının yapıldığı kısımları yayın akışına eklemedi.