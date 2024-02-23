Batı'nın Gazze ambargosunu delen biri var! Slovenya'dan UNRWA'ya destek kararı

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23 Şubat 2024 Cuma 21:11:00 - Güncelleme:23 Şubat 2024 Cuma 21:11:00

Batı'nın Gazze ambargosunu delen biri var! Slovenya'dan UNRWA'ya 500 bin avro destek kararı

Kaynak: AA

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İşgalci İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının ardından birçok Batı ülkesi kuruluşa yönelik desteğini keserken Slovenya UNRWA'ya 500 bin avro destek kararı verdi.

Slovenya hükümeti, UNRWA 500 bin avro destek kararı aldı.

Slovenya hükümetince yapılan açıklamada, hükümetin, bugün gerçekleştirilen oturumda UNRWA'ya 500 bin avro mali destek sağlanmasına ilişkin kararı kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada, hükümetin UNRWA'yı destekleme kararıyla BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Gazze'deki önemli insani yardım kuruluşlarının faaliyetlerinin devam etmesini sağlama çağrısına yanıt verildiği kaydedildi.

Hükümetin açıklamasında ayrıca, "Slovenya, Gazze ve Orta Doğu'da temel insan onurunun güvence altına alınması için tüm ortaklarını desteklemek üzere elinden geleni yapmaya devam edecektir." ifadesine yer verildi.

MİLYONLARCA FİLİSTİNLİYE YARDIM SAĞLAYAN UNRWA İSRAİL'İN HEDEFİNDE

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim ve barınak gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans, 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, yaklaşık 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken, bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

BM Genel Sekreteri Guterres, İsrailli yetkililerin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, İzlanda, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Belçika, Norveç, İrlanda ve İspanya ise UNRWA'ya desteklerini sürdüreceklerini duyurmuştu.

Etiketler : UNRWA İsrail saldırısı Slovenya desteği
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