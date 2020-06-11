Hafter'e darbe üstüne darbe! Milyonlarca dolar dolandırmışlar!

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11 Haziran 2020 Perşembe 09:45:00 - Güncelleme:11 Haziran 2020 Perşembe 09:51:00

Batılı asker ve iş adamları darbeci Hafter'i 10 milyonlarca dolar dolandırmış

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Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri darbeci Halife Hafter'in Batılı paralı askerler ve işadamları tarafından 10 milyonlarca dolar dolandırıldığı, satın alınan askeri araç ve hizmetlerin teslim edilmediği belirtildi.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri darbeci Halife Hafter'in Batılı paralı askerler ve işadamları tarafından 10 milyonlarca dolar dolandırıldığı, satın alınan askeri araç ve hizmetlerin teslim edilmediği belirtildi.

Independent gazetesinin haberine göre, 76 yaşındaki Hafter, bir saldırı helikopteri, bir keşif uçağı ve bir deniz devriye gemisi için kamu kaynakları ile destekçilerinin parasından 55 milyon dolar harcadı.

Son zamanlarda ortaya çıkan gizli bir BM soruşturmasına göre, 2'si eski deniz piyadesi olan 5 İngiliz ile 12 Güney Afrikalı, 2 Avustralyalı ve 1 de ABD'liden oluşan 20 kişilik yabancı paralı asker grubuna geçen haziran ayında deniz saldırı gücü oluşturması için kişi başı en az 120 bin dolar ödendi.

Türkiye'den Libya'ya gidecek gemilerin bulunması ve durdurulmasıyla görevlendirildiğine inanılan ekip, Libya'ya varışlarından sadece günler sonra 2 şişme botla Malta'ya kaçtı.

Gazeteye konuşan diplomatlar, grup ile Hafter arasında askeri donanım ve hizmetlerin değeri konusunda sorun yaşandığı, 80 milyon dolar ödenmesine rağmen araç ve hizmetlerin toplam bedelinin 30 milyon dolardan biraz fazla olduğunu söyledi.

Kaynaklar, BM soruşturmasında Hafter'in değeri 14 milyondan fazla olmayan ve istemediği 6 eski helikopter aldığının tespit edildiğini belirtti.

Haberde Hafter'in ilk kez dolandırılmadığı, 2016 ve 2017 yıllarında gerçekleşen bir başka olayda da Amerikalı bir iş adamına deniz devriye gemisi için 6,5 milyon dolardan fazla para ödense de geminin Libya'ya hiç ulaşmadığı yazıldı.

Darbeci Hafter'e bağlı güçler, son günlerde Libya hükümeti karşısında büyük kayıp vererek bir yıldan uzun süredir almaya çalıştıkları başkent Trablus ve etrafından çekilmek zorunda kalmıştı.

Sahada kaybeden Hafter ve müttefikleri, 6 Haziran'da Mısır'ın başkenti Kahire'de yapılan toplantıda ateşkes istemişti.

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