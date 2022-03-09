Sınırdaki gizli havaalanı! Ya Rusya vurursa?

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09 Mart 2022 Çarşamba 10:01:00 - Güncelleme:09 Mart 2022 Çarşamba 10:01:00

Batı'da büyük panik: Ruslar, Ukrayna sınırındaki gizli havaalanını vurursa?

Kaynak: Milliyet

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Rusya'nın Ukrayna işgalinin 14. gününde bölgeye silah sevkiyatı gerçekleştiren Batılı ülkeleri büyük bir panik sardı. En büyük endişe ise Rusya'nın sınırdaki silah sevkiyatının yapıldığı havalimanını vurması.

Rusya'nın saldırılarına karşı Ukrayna'ya silah ve pek çok ekipman gönderen Batılı ülkelerin, silah sevkiyatı için Ukrayna sınırında bilinmeyen bir havaalanını kullandığı iddia edildi. Operasyonu ABD yönetiyor...

Amerikan CNN kanalının, üst düzey bir Pentagon yetkilisine dayandırdığı haberine göre, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in geçen hafta Ukrayna sınırında ziyaret ettiği adı duyulmamış havalimanı, Ukrayna'ya gönderilen silah sevkiyatının merkez üssü oldu. Milley'in söz konusu havaalanında askerler ve personelle bir araya geldiği, sevkiyat faaliyetlerini yerinde izlediği belirtilirken, günde birkaç uçuşun yapıldığı havalimanının maksimum kapasitede çalıştığı, Ukrayna'ya günde 17 uçuş gerçekleştirdiği öne sürüldü.

SEVKİYATA SALDIRI ENDİŞESİ

Havalimanının bulunduğu yer gizli tutulurken, ABD'li yetkili, şu ana kadar sınırdaki havaalanı yakınlarına veya silah sevkiyatlarına bir Rus saldırısı yapılmadığını ancak Rusların Ukrayna sınırına giren silah sevkiyatlarını yakın zamanda vurmaya başlayabileceği endişesi taşıdıklarını dile getirdi.

ABD'LİLER YÖNETİYOR

Haberde, bir başka Pentagon yetkilisi ise, Almanya'daki ABD Avrupa Komutanlığı'nın (EUCOM) devasa boyuttaki sevkiyat operasyonunun merkezinde yer aldığını, Ukrayna'ya malzemeleri göndermek için müttefikler ve partnerleriyle irtibat ağını kullanarak "gerçek zamanlı" koordinasyon sağladığını aktardı. Haberde Rus işgalinin başlangıcından bu yana 14 ülkenin güvenlik yardımında bulunduğu belirtildi.

17 BİNDNE FAZLA TANKSAVAR

Öte yandan "New York Times" gazetesi, ABD ve NATO'nun Ukrayna'ya son bir haftada 17 binden fazla tanksavar sevkiyatı yaptığını, silahların, başkent Kiev ve diğer büyük kentlere kara yoluyla gönderildiğini yazdı.

Etiketler : ABD RUSYA AB UKRAYNA
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