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Batı Şeria'da 20 Filistinli gözaltında
14 Mart 2024 Perşembe 13:30:00 - Güncelleme:14 Mart 2024 Perşembe 13:30:00

Batı Şeria'da 20 Filistinli gözaltında

Kaynak: AA

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İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 20 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da biri kadın 20 Filistinliyi daha gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin ortak açıklamasında, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da baskınlarına devam ettiği belirtildi.

İsrail güçlerinin dünden bu yana işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim, Kalkilya, Eriha, Kudüs ve El Halil kentlerinde 20 Filistinliyi gözaltına aldığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 7 bin 585'e yükseldiği aktarıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

Etiketler : batı şeria israil filistin gözaltı
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