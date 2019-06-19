Batı destekli darbeciler Mursi'nin ölüsünden bile korktular

Mısır’ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi (67), ülkesinde 17 Haziran 2012’de yapılan demokratik seçimlerle cumhurbaşkanlığını kazandığı günün 8’inci yıl dönümünde çıkarıldığı mahkeme salonunda hayatını kaybetti. Mursi’nin duruşma esnasında hakimden söz alarak konuştuğu, duruşmanın sona ermesinin ardından mahkeme salonunda bayıldığı ve yaşamını yitirdiği belirtildi. Mısır devlet televizyonunda “Muhammed Mursi’nin iyi huylu bir tümörü bulunduğu, sürekli tıbbi gözetim altında olduğu ve ölümünün kalp krizinden kaynaklandığı” iddia edildi.

ÖLÜSÜNDEN KORKTULAR

Mursi’nin cenazesi, Kahire’de yoğun güvenlik önlemleri altında yerel saatle 05.00’te Kahire’de defnedildi. Vicdanları yaralayan rezillik sonrası dünya kamuoyunda ‘Mursi’nin ölüsünden bile korktular’ yorumları yapıldı ve darbeci Sisi yönetimine sert tepki gösterildi. Muhammed Mursi’nin defni sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı. Mursi’nin cenazesi, Kahire’nin doğusunda, Medinet Nasr semtindeki Müslüman Kardeşler’in (İhvan) mensuplarının defnedildiği kabristanda toprağa verildi. Defne, Mursi’nin ailesi ile avukatından başka kimsenin katılmasına izin verilmedi.

"HUKUKSUZ YARGILAMA"

Mursi’nin oğlu Abdullah ‘hukuksuz yargılama’ sırasında babasının, hayatını tehdit eden bazı durumlardan şikayet etmesine rağmen mahkeme tarafından dikkate alınmadığını ifade ederek 3 Temmuz 2013’ten bu yana alıkonulan babasının hayatından Mısır yönetiminin sorumlu olduğunu vurgulamıştı. Mursi’nin ailesi, bu yıl yaptığı yazılı açıklamada ise Mursi’nin hukuksuz şekilde, tek başına hücrede tutulmasından şikayet etmiş ve sağlık durumu hakkında bilgileri olmadığına dikkati çekmişti. Mursi’nin en büyük oğlu Ahmed, yaptığı açıklamada, babasını kaybetmiş olmanın acısını “Babam! Allah’ın huzurunda buluşacağız” şeklinde ifade etti.

MISIR’DA ALARM VERİLDİ

Mısır İçişleri Bakanlığı, darbeyle görevinden uzaklaştırılan eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin vefatının ardından ülkede alarm durumu ilan etti. Bakanlık, planlamalarını kapsamlı şekilde gözden geçirerek ülke genelinde sabit ve mobil binlerce güvenlik devriyesi konuşlandırdı. Subay ve emniyet görevlilerinin izinlerini de iptal eden bakanlık, kamu ve özel kuruluşlar ile kilise ve otellere yönelik güvenlik önlemlerini artırdı.

SAĞLIKTAN MAHRUM OLDU

Mursi’nin hapishanede, sağlık hizmetlerinden mahrum bırakıldığı zaman zaman uluslararası insan hakları kuruluşlarının raporlarına da yansıdı. Ailesinin tüm isteklerine rağmen Mursi’nin tedavisi için hükümet gerekli adımları atmadı.

Müslüman Kardeşler: Kasten öldürüldü

Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) yaptığı yazılı açıklamada, Mursi’nin kasten öldürüldüğünü belirterek Mursi’nin ölümüyle ilgili uluslararası araştırma komisyonu kurulması çağrısında bulundu.

4 YIL AİLESİNİ GÖREMEDİ

Muhammed Mursi’nin, Mısır halkının haklarını mahkemede savunduğu ve şehit olduğu ifade edilen açıklamada “Mursi, çok ağır şartlarda hücre hapsinde tutularak tedavi hakkı gibi en sıradan haklardan dahi mahrum edilerek ölüme terk edildi. Ölümünden Mısır yönetimi sorumludur” ifadesine yer verildi. Mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mursi, iki yıl önce sağlık durumunun iyi olmadığını belirtmiş ancak bu uyarı mahkeme tarafından dikkate alınmamıştı. Kahire Ceza Mahkemesinde ‘yargıya hakaret’ suçlamasıyla 6 Mayıs 2017’de hakim karşısına çıkarılan Mursi, yaklaşık dört yıl boyunca görüşmediği ailesi ve savunma heyeti ile görüşme talep etmiş ayrıca “hayatını tehdit eden bazı durumlar” olduğunu belirterek bu meseleyi avukatı ile görüşmek istediğini dile getirmişti.

(Star)