Batı destekli darbeciler Mursi'nin ölüsünden bile korktular

  • Bist 100
    94.006
  • Dolar
    5,8646
  • Euro
    6,5703
  • Altın
    253,7381
İstanbul
23 / 32
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İslamofobiyle suçlanan Boris Johnson'dan 'üzgünüm' açıklaması İslamofobiyle suçlanan Boris Johnson'dan 'üzgünüm' açıklaması
Korkunç olay! Kanlar içinde yerde kaldı Korkunç olay! Kanlar içinde yerde kaldı
İstanbul'un göbeğinde terör estirdiler İstanbul'un göbeğinde terör estirdiler
Bursa'da boş arazide kadın cesedi bulundu Bursa'da boş arazide kadın cesedi bulundu
Fenerbahçe Tyler Boyd transferinde Vlado Bozinoski’ye güveniyor Fenerbahçe Tyler Boyd transferinde Vlado Bozinoski’ye güveniyor
Trump, yeni dönem başkan adaylığı için seçim kampanyasına başladı Trump, yeni dönem başkan adaylığı için seçim kampanyasına başladı
Maltepe'de zincirleme trafik kazası: 4 kişi yaralandı Maltepe'de zincirleme trafik kazası: 4 kişi yaralandı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 35 şüpheli yakalandı İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 35 şüpheli yakalandı
Tekirdağ'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 1 şüpheli yakalandı Tekirdağ'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Michel Platini serbest bırakıldı Yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Michel Platini serbest bırakıldı
Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı! Zerrin Özer'in sağlık durumu nasıl? Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı! Zerrin Özer'in sağlık durumu nasıl?
Artvin'in Ardanuç ilçesinin bazı köyleri çekirge istilasına uğradı Artvin'in Ardanuç ilçesinin bazı köyleri çekirge istilasına uğradı
Galatasaray'ın satış listesine koyduğu Ömer Bayram'a Süper Lig'den 4 talip Galatasaray'ın satış listesine koyduğu Ömer Bayram'a Süper Lig'den 4 talip
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2019 Temmuz zammı ne kadar olacak? Toplu sözleşme enflasyon zam oranı ne oldu? SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2019 Temmuz zammı ne kadar olacak? Toplu sözleşme enflasyon zam oranı ne oldu?
Basra'daki ABD'li ExxonMobil şirketine roketli saldırı gerçekleştirildi Basra'daki ABD'li ExxonMobil şirketine roketli saldırı gerçekleştirildi
Mursi'yi seçildiği gün katlettiler Mursi'yi seçildiği gün katlettiler
Batı destekli darbeciler Mursi'nin ölüsünden bile korktular Batı destekli darbeciler Mursi'nin ölüsünden bile korktular
E-5 Karayolu’nda meydana gelen kazada 2 polis yaralandı E-5 Karayolu’nda meydana gelen kazada 2 polis yaralandı
CHP adayının büyük yalanı! İmamoğlu ve Küçükkaya'nın 46 dakika görüştüğü ortaya çıktı CHP adayının büyük yalanı! İmamoğlu ve Küçükkaya'nın 46 dakika görüştüğü ortaya çıktı
Galatasaray, Mevlüt Erdinç'i kadrosuna katmak için görüşmelere başladı Galatasaray, Mevlüt Erdinç'i kadrosuna katmak için görüşmelere başladı
Ankara'da koltuklar paylaşılamadı! Ortalık karıştı Ankara'da koltuklar paylaşılamadı! Ortalık karıştı
Çin Devlet Başkanı Cinping: Umarım ticaret anlaşmazlıklarını görüşmelerle çözeriz Çin Devlet Başkanı Cinping: Umarım ticaret anlaşmazlıklarını görüşmelerle çözeriz
Kıbrıs'ta her şeyi değiştirecek Maraş hamlesi Kıbrıs'ta her şeyi değiştirecek Maraş hamlesi
İsmail Küçükkaya ve Ekrem İmamoğlu otel görüntüleri yayınlandı mı? İsmail Küçükkaya ve Ekrem İmamoğlu otel görüntüleri yayınlandı mı?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

19 Haziran 2019 09:45 | Çarşamba

Batı destekli darbeciler Mursi'nin ölüsünden bile korktular

İşkence altında 6 yıl cezaevinde tutulan Mısır’ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi’nin ölümü bile darbeci Sisi’yi korkutmaya yetti. Cunta yönetimi cenazesini sabaha karşı apar topar defnetti.

Mısır’ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi (67), ülkesinde 17 Haziran 2012’de yapılan demokratik seçimlerle cumhurbaşkanlığını kazandığı günün 8’inci yıl dönümünde çıkarıldığı mahkeme salonunda hayatını kaybetti. Mursi’nin duruşma esnasında hakimden söz alarak konuştuğu, duruşmanın sona ermesinin ardından mahkeme salonunda bayıldığı ve yaşamını yitirdiği belirtildi. Mısır devlet televizyonunda “Muhammed Mursi’nin iyi huylu bir tümörü bulunduğu, sürekli tıbbi gözetim altında olduğu ve ölümünün kalp krizinden kaynaklandığı” iddia edildi.  

ÖLÜSÜNDEN KORKTULAR 

Mursi’nin cenazesi, Kahire’de yoğun güvenlik önlemleri altında yerel saatle 05.00’te Kahire’de defnedildi. Vicdanları yaralayan rezillik sonrası dünya kamuoyunda ‘Mursi’nin ölüsünden bile korktular’ yorumları yapıldı ve darbeci Sisi yönetimine sert tepki gösterildi. Muhammed Mursi’nin defni sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı. Mursi’nin cenazesi, Kahire’nin doğusunda, Medinet Nasr semtindeki Müslüman Kardeşler’in (İhvan) mensuplarının defnedildiği kabristanda toprağa verildi. Defne, Mursi’nin ailesi ile avukatından başka kimsenin katılmasına izin verilmedi.  

"HUKUKSUZ YARGILAMA"

Mursi’nin oğlu Abdullah ‘hukuksuz yargılama’ sırasında babasının, hayatını tehdit eden bazı durumlardan şikayet etmesine rağmen mahkeme tarafından dikkate alınmadığını ifade ederek 3 Temmuz 2013’ten bu yana alıkonulan babasının hayatından Mısır yönetiminin sorumlu olduğunu vurgulamıştı. Mursi’nin ailesi, bu yıl yaptığı yazılı açıklamada ise Mursi’nin hukuksuz şekilde, tek başına hücrede tutulmasından şikayet etmiş ve sağlık durumu hakkında bilgileri olmadığına dikkati çekmişti. Mursi’nin en büyük oğlu Ahmed, yaptığı açıklamada, babasını kaybetmiş olmanın acısını “Babam! Allah’ın huzurunda buluşacağız” şeklinde ifade etti. 

 MISIR’DA ALARM VERİLDİ 

Mısır İçişleri Bakanlığı, darbeyle görevinden uzaklaştırılan eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin vefatının ardından ülkede alarm durumu ilan etti. Bakanlık, planlamalarını kapsamlı şekilde gözden geçirerek ülke genelinde sabit ve mobil binlerce güvenlik devriyesi konuşlandırdı. Subay ve emniyet görevlilerinin izinlerini de iptal eden bakanlık, kamu ve özel kuruluşlar ile kilise ve otellere yönelik güvenlik önlemlerini artırdı. 

SAĞLIKTAN MAHRUM OLDU 

Mursi’nin hapishanede, sağlık hizmetlerinden mahrum bırakıldığı zaman zaman uluslararası insan hakları kuruluşlarının raporlarına da yansıdı. Ailesinin tüm isteklerine rağmen Mursi’nin tedavisi için hükümet gerekli adımları atmadı. 

Müslüman Kardeşler: Kasten öldürüldü

Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) yaptığı yazılı açıklamada, Mursi’nin kasten öldürüldüğünü belirterek Mursi’nin ölümüyle ilgili uluslararası araştırma komisyonu kurulması çağrısında bulundu.

4 YIL AİLESİNİ GÖREMEDİ

Muhammed Mursi’nin, Mısır halkının haklarını mahkemede savunduğu ve şehit olduğu ifade edilen açıklamada “Mursi, çok ağır şartlarda hücre hapsinde tutularak tedavi hakkı gibi en sıradan haklardan dahi mahrum edilerek ölüme terk edildi. Ölümünden Mısır yönetimi sorumludur” ifadesine yer verildi.  Mahkeme salonunda hayatını kaybeden Mursi, iki yıl önce sağlık durumunun iyi olmadığını belirtmiş ancak bu uyarı mahkeme tarafından dikkate alınmamıştı. Kahire Ceza Mahkemesinde ‘yargıya hakaret’ suçlamasıyla 6 Mayıs 2017’de hakim karşısına çıkarılan Mursi, yaklaşık dört yıl boyunca görüşmediği ailesi ve savunma heyeti ile görüşme talep etmiş ayrıca “hayatını tehdit eden bazı durumlar” olduğunu belirterek bu meseleyi avukatı ile görüşmek istediğini dile getirmişti.

(Star)

Ne konuştunuz neden gizlediniz? Türkiye cevap bekliyor
Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Yola çıkacaklar dikkat
Ekonomiye güvenen kazanacak
Terim’in yeni Ozan’ı
"Suriye'de ateşkes ihlalleri artıyor"
Maltepe'de zincirleme trafik kazası
Trabzon'da sel felaketi! Ölü sayısı 6'ya yükseldi
İstikameti İstanbul
İçişleri Bakanlığı: Öldürülen teröristin, kırmızı kategoride aranan Şerif Yakut olduğu belirlendi
Başkan Erdoğan: Bursları Anayasa Mahkemesi'ne CHP iptal etmiştir
BM Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporu yarın açıklayacak
KKTC'den 'Hayalet şehir' kararı
Son Dakika... Yeni askerlik sisteminde son durum: Kabul edildi
Bakan Soylu: S-400 bizim özgürlüğümüz ve bağımsızlığımızdır
İzmir-Ankara kara yolunda ulaşım kapandı
Başkan Erdoğan: Normal bir ölüm olduğuna inanmıyorum
BM'den Mursi açıklaması: Tüm açılardan araştırılmalıdır
Döviz bürosundan çıktı, 32 bin lirayı havaya saçtı
Trabzonspor Yusuf Sarı'yı açıkladı
Emekliye Temmuz zammı hesaplandı! Emekli Temmuz ayı zammı ne kadar olacak?
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ